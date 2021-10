Previsioni meteo prossime ore: piogge e temporali, le regioni più colpite

È in arrivo sulla penisola un importante forte perturbato che porterà piogge e rovesci temporaleschi su molte regioni italiane. Le previsioni meteo per le prossime ore, fornite dal noto sito ilmeteo.it, annunciano la fine dell’alta pressione. Quella che ha portato su tutta l’Italia e negli ultimi giorni un clima particolarmente mite soprattutto nelle ore centrali della giornata e nel primo pomeriggio. Un perturbazione di origine atlantica sta per investire il nostro Paese e l’autunno mostrerà nuovamente il suo volto più consono. Ecco cosa dobbiamo attenderci per la giornata di oggi giovedì 21 ottobre e domani venerdì 22 ottobre.

Piogge e temporali in arrivo: previsioni meteo oggi 21 ottobre 2021

Un primo leggero peggioramento si è avuto già nel corso della giornata di mercoledì 20 ottobre, ma il fronte perturbato di origine atlantica è pronto a colpire l’Italia nelle prossime ore. Le previsioni meteo infatti sottolineano come già nelle prime ore di giovedì 21 ottobre gran parte del Nord e alcune aree del Centro saranno colpite da fenomeni a carattere temporalesco. Le regioni più colpite saranno quelle del Nord-Ovest e in generale i settori alpini e prealpini. Al Centro, invece, si attende un netto peggioramento soprattutto sulla bassa Toscana, nel Lazio e nell’Umbria. Sulle altre regioni, invece, il clima sarà più mite e asciutto e il sole potrebbe fare capolino sulle regioni adriatiche e in molte aree del Sud.

La giornata di giovedì 21 ottobre proseguirà all’insegna del maltempo, soprattutto nelle regioni del Nord-Ovest, dove si attendono veri e propri temporali. La Liguria dovrebbe cavarsela meglio, mentre la perturbazione, nel corso della giornata, tenderà a spostarsi verso le regioni del Nord-Est. Soprattutto sul Friuli Venezia Giulia, ma in generale sul cosiddetto Triveneto.

La perturbazione si sposta al Sud: previsioni meteo domani 22 ottobre 2021

Qualche piovasco residuo, nel pomeriggio, si segnala in Toscana, nel Lazio e nei settori settentrionali della Campania.

Nella giornata di venerdì 22 ottobre, la perturbazione che ha colpito prevalentemente il Nord e il Centro si sposterà verso i quadranti meridionali. Secondo le previsioni meteo, infatti, al Nord il tempo sarà in miglioramento con un clima perlopiù soleggiato, mentre al Centro e al Sud il tempo sarà in peggioramento. Le regioni più colpite dalla perturbazione atlantica saranno il sud della Toscana, le Marche e il Lazio. Per quanto riguarda il meridione, invece, sarà meglio portare con sé l’ombrello soprattutto in Campania e in Sicilia, dove resta alta la possibilità di piogge e di qualche isolato rovescio temporalesco. Soltanto verso la fine della giornata si inizierà a manifestare qualche miglioramento sulle regioni centrali e meridionali.

