Previsioni meteo primavera 2019: da marzo a maggio una stagione dinamica con piogge e caldo

La primavera sta arrivando ma le previsioni meteo non sono del tutto lineari quando si parla di tendenze. Dopo un febbraio a tratti piuttosto mite, il mese di marzo è iniziato con una fase anticiclonica piuttosto marcata in buona parte d’Italia ma secondo le previsioni la stagione in arrivo sarà piuttosto dinamica.

Le previsioni fino a metà marzo

Già dalla fine di questa settimana, in particolare dal 7 marzo in poi, l’alta pressione che ci ha fatto compagnia per parecchi giorni lascerà posto a temporali e piogge. Fin qui nulla di strano visto che marzo è sempre stato un mese piuttosto pazzo. Le regioni maggiormente colpite dal brusco cambiamento saranno Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Nord della Toscana, Lombardia ed in successiva estensione anche a Veneto, Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Sulle Alpi nevicherà nuovamente. Dopo due giornate di maltempo, il sole dovrebbe tornare su buona parte d’Italia tra venerdì 8 e sabato 9 marzo ma già dalla prossima settimana il tempo brutto sarà nuovamente in agguato, tra l’11 e il 12 del mese. Fino alla metà di marzo, insomma, il clima mite si scontrerà più volte col maltempo e alcuni impulsi piuttosto invernali.

Ma come sarà la primavera?

Come riporta ilmeteo.it, tra aprile e maggio ci saranno parecchi sbalzi termici e tempo burrascoso con grandine e vento. Secondo il modello del centro europeo ECMWF tra marzo e maggio si alterneranno giornate prettamente primaverili con temperature anche sopra la media a giornate piovose e instabili. Tra il 15 e il 25 marzo è atteso un colpo di coda invernale seguito poi da giornate soleggiate che dovrebbero portare temperature anche di 20-25 gradi. Ad aprile si faranno strada correnti atlantiche al nord ovest, ma anche su Appennino Centro-Meridionale e Sicilia, dunque si prevedono giornate perturbate con grandinate anche forti alternate a sole e bel tempo. Una situazione che dovrebbe andare avanti fino a maggio. Si tratta, in sostanza, di una primavera dinamica. La buona notizia è che non mancheranno giornate di sole e che non sarà una stagione troppo piovosa come accaduto in passato.

Ovviamente servono riscontri più importanti per confermare o meno questa prima tendenza. D’altronde sembra che l’estate 2019 potrebbe essere una delle più calde di sempre. Le prime proiezioni sembrano parlare di stagione record con picchi di calore importanti.

