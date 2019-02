Previsioni meteo, oggi si gela: dal 22 febbraio torna l’inverno, e non manca la neve

Se vi siete abituati alle temperature leggermente più miti degli ultimi giorni, purtroppo avete fatto male. Le previsioni meteo ci dicono che il grande freddo è tornato. Un vento gelido proveniente dalla Russia investe l’Italia e già nella giornata di oggi, venerdì 22 febbraio, sono previste temperature nuovamente basse, con un week end all’insegna del freddo.

Meteo week end, torna l’inverno

Se le temperature fredde di oggi non vi hanno ancora spaventato, allora ecco la neve improvvisa prevista per la giornata di domani, sabato 23 febbraio. Le nevicate raggiungeranno le Regioni centromeridionali fino a quota collinari tra Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Poi complice l’arrivo di ulteriore aria gelida la quota neve si abbasserà notevolmente. In ogni modo, per la giornata di domani sono da aspettarsi venti di bora con raffiche di burrasca fino a 80-100 km/h su buona parte del Centro Sud.

Tornando alle nevicate, le zone interessate per la giornata di domani saranno: 5 cm in provincia di Bari e Taranto, 15 cm su Matera, Potenza, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia e persino 10 cm tra Palermitano e Messinese. Ma non è tutto, possibili nevicate sui 10 cm in anche in Abruzzo a 200m e zone interne della Campania ed Irpinia a 300m.

Non cambia sostanzialmente la situazione anche per quanto riguarda domenica, a completamento di un week end decisamente gelido. Infatti è attesa ancora una residua instabilità fra la Calabria e i settori ionici della Sicilia con residui fenomeni nevosi anche a bassa quota. Il tempo poi andrà migliorando sul resto del Sud e verso sera anche sulle restanti Regioni meridionali. Rimarranno comunque attivi i forti venti mantenendo il clima particolarmente rigido anche all’inizio della nuova settimana.

