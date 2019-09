Previsioni meteo dal 23 al 27 settembre, sull’Italia il primo assaggio di maltempo

Saluto al sole. No, non è un rito mattutino da fare in omaggio ad antiche culture ascetiche, ma le previsioni meteo della prossima settimana, quella che va da oggi, lunedì 23 a venerdì 27 settembre. L’estate, come da calendario, è ufficialmente finita.

Meteo settimanale, ciao sole

Oggi inizia l’autunno, e le condizioni atmosferiche ce lo ricordano. In arrivo infatti un ciclone sull’Italia, il maltempo si avvicina.

Dal Nord Atlantico prenderà forza un flusso perturbato che, accompagnato da correnti instabili e più fresche, punterà dapprima la Francia e poi anche il nostro Paese. Attese in giornata forti piogge nelle zone di alta Toscana e Liguria di Levante.

Mal tempo anche alle altre regioni di nord, possibilità di forti temporali anche a Firenze, Roma e Napoli. Per quanto riguarda invece la giornata di domani, 24 settembre, possibilità di rovesci, sia pure alternati ad ampie schiarite, in particolare al Centro-Sud. Mercoledì 25 invece avremo un secondo impulso perturbativo dal nord Europa, conseguentemente ci saranno quindi precipitazioni intense sull’arco alpino tra Lombardia, Veneto, Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.

Da giovedì 26, invece, la temporanea rimonta dell’alta pressione garantirà più stabilità sul nostro paese, portando condizioni atmosferiche più miti con giornate di cielo sostanzialmente sereno su quasi tutto lo stivale e temperature in leggero rialzo. Il bel tempo reggerà fino a domenica 29, dall’inizio della prossima settimana sono infatti poi attesi nuovi giorni di maltempo a causa del nuovo vortice depressionario atlantico. Ma per dettagli più accurati e precisi sulle prossime previsioni meteorologiche sarà necessario attendere nuovi aggiornamenti.

