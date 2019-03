Previsioni meteo, da oggi 11 marzo cambia tutto, tornano freddo e neve: le zone interessate

Addio alla primavera anticipata che ha caratterizzato questi primi giorni del mese. Da oggi, 11 marzo, le previsioni meteo annunciano un cambiamento importante che riporterà ‘ordine’. Dopo le temperature estremamente primaverili degli ultimi giorni, che ricordavano più aprile inoltrato piuttosto che marzo, l’inverno torna a farsi sentire con un marcato calo della colonnina di mercurio.

Torna l’inverno, ecco dove si farà sentire

Le nuove previsioni meteo del mese di marzo annunciano, già da oggi, l’arrivo del maltempo che colpirà un pò tutto lo Stivale. Mentre al nord farà sicuramente più freddo ma le precipitazioni saranno meno intense, sarà il centro Sud ad essere più colpito da pioggia e neve, che potrebbe anche giungere sopra i 600 metri. Tra le regioni più colpite Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia mentre la neve copiosa cadrà sulle Alpi.

Andando in ordine cronologico la situazione di maltempo inizierà da oggi su Sardegna con il rinforzo del maestrale e mari molto agitati, si prevedono raffiche di vento vicine ai 100 Km/h. Maltempo anche su medio e basso Adriatico e lo Ionio, che continuerà anche martedì 12 marzo dove si prevedono anche mareggiate. Sempre per la giornata di martedì si prevedono piogge, rovesci e anche temporali da nord est al centro, in particolare saranno a rischio Marche, Abruzzo, Molise, Toscana, Umbria e Lazio. Dalla serata tempo incerto anche al Sud. Ancora forti venti mercoledì 13 marzo e temperature in calo a causa di una masse d’aria fredda che scenderà dal nord Europa. In genere le temperature scenderanno anche di 8 gradi ma a dare molto fastidio saranno soprattutto i venti. Dopo un leggero miglioramento al Centro Nord, il maltempo tornerà a farsi vivo giovedì 14 marzo ma non è ancora chiaro quanto durerà quest’ennesima ondata.

La neve, invece, dovrebbe cadere su tutto l’arco Alpino dal Piemonte fino verso il Friuli Venezia Giulia a partire dai 1000 metri e con possibile spruzzate fino 600 m. interessate dalla neve anche L’Aquila, Campobasso e Potenza.

Torna la primavera dopo la metà di marzo

Sarà dunque una settimana di maltempo e di ritorno alle temperature classiche di marzo, un mese pazzerello per antonomasia.

Il clima però dovrebbe tornare mite già dal prossimo fine settimana, anche se ancora non è chiaro se le incursioni fredde continueranno anche sabato 16 e domenica 17 marzo. Dai modelli a lungo termine si apprende però che la primavera tornerà a farsi viva dopo la metà del mese e in maniera più marcata dall’ultima decade. C’è comunque da aspettarsi un alternarsi di bel tempo e piogge.

Leggi anche: Previsioni meteo primavera 2019: da marzo a maggio una stagione dinamica con piogge e caldo

Condividi su