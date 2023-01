Previsioni meteo, arrivano neve e freddo polare in tutta Italia: ecco da quando e dove

Le previsioni meteo non scherzano. Stavolta il freddo è destinato ad arrivare davvero. Da fine dicembre, l’Italia sta vivendo una sorta di stagione fin troppo mite. Nei giorni di Capodanno tutti ricorderanno le temperature fino a 18 gradi in tutta Italia che facevano pensare a tutto meno che al freddo inverno. E nei giorni seguenti non è andata meglio. I valori medi sono quasi sempre sopra i 10 gradi e la neve scarseggia in molte zone montane. Da metà gennaio, però, tutto cambierà con l’arrivo di un’ondata di gelo, che porterà neve in pianura e correnti fredde.

Insomma, in parole povere, dovrebbe arrivare l’inverno, quello vero, che finora è sicuramente mancato. In fondo i dati sui cambiamenti climatici non fanno che confermare che anche il 2023 potrebbe essere uno degli anni più caldi di sempre. Con conseguenze anche molto gravi. Ma come cambierà il tempo nei prossimi giorni?

Previsioni meteo, arrivano neve e freddo polare dalla prossima settimana

Secondo il meteorologo Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com, all’inizio della prossima settimana arriverà un’ondata polare su gran parte d’Europa.

Arriva il vero inverno

Le conseguenze saranno non solo il deciso calo delle temperature ma anche la neve a bassa quota. Fino a domenica 15 gennaio, però, non sono previsti particolari cambiamenti sul fronte meteo. Da domenica, una prima ondata approccerà il Centro Nord coinvolgendo soprattutto il Nordest e medio versante tirrenico ma il vero cambiamento avverrà dal 16 gennaio quando “affluiranno in modo massiccio correnti di matrice polare-marittima, che andranno ad alimentare numerosi vortici freddi”. Insomma, farà molto più freddo, anche se non in modo esagerato. Nonostante tutto sono attese grandinate, temporali e neve a quote basse probabilmente del Centro Sud e del Nordest, mentre il Nordovest potrebbe essere interessato dal fenomeno solo in seguito.

Anche Andrea Garbinato, del sito www.iLMeteo.it, conferma l’arrivo dell‘inverno vero. Da domenica 15 gennaio, inizieranno in maniera graduale a fluire correnti più instabili da Nord Nord-Ovest che si intensificheranno martedì 17 e giovedì 19 gennaio. Neve a bassa quota dovrebbe arrivare in Pianura Padana martedì, nevicherà anche sugli Appennini mentre saranno attese massime in pianura sui 5 gradi al Nord e domenica piogge diffuse in Liguria ed in Alta Toscana. Dal pomeriggio si prevede il peggioramento su tutto il Centro-Nord e il Basso Tirreno. Insomma, ancora poche ore prima di assaggiare il vero gelo di stagione, magari non sarà neanche l’ultimo ma l’inizio di una serie di ondate fredde che potrebbero farci compagnia fino a marzo. I prossimi aggiornamenti saranno fondamentali per capire come cambierà la situazione meteorologica in Italia.