Con l’anticiclone Monster di Halloween estate infinita: 30 gradi durante Ponte Ognissanti, quando finirà?

“Devo partire per il Ponte di Ognissanti, chissà che tempo farà?”. Non è difficile immaginare quante persone si stanno facendo questa domanda in vista del lungo weekend che porterà al 1 novembre. È vero che quasi tutti sperano nel bel tempo, ma anche percepire 30 gradi a fine ottobre non è propriamente nella normalità. E gli esperti lo hanno fatto capire. Le previsioni meteo per Halloween parlano chiaro. A giorni arriverà il famoso anticiclone Monster. Questo vorrà dire percepire temperature molto più alte della media stagionale. Insomma, sembra proprio un’estate infinita, che si sta prolungando anche a novembre. Basta vedere le immagini delle persone in spiaggia a prendere il sole per rendersi conto che non è affatto normale. Ma cosa dicono, al tal proposito, le previsioni del tempo?

Previsioni meteo per Halloween e Ponte Ognissanti, caldo troppo anomalo

Gli esperti de ilmeteo.it hanno annunciato l’arrivo dell’anticiclone di Halloween ma già in questi giorni le temperature sono nettamente sopra la media. Basti pensare che in montagna, lo zero termico è previsto solo a 3.700 metri. Quasi un record, che però avrà conseguenze catastrofiche per il clima e l’ambiente.

Il caldo anomalo sembra caratterizzare soprattutto il Centro e il Sud Italia, dove il cielo sereno sembra allontanare del tutto l’ipotesi di maltempo a stretto giro. Anche al Nord, nonostante la nebbia, i valori si mantengono più alti della norma.L’anticiclone africano interesserà soprattutto alcune regioni come Toscana, Umbria, basso Lazio e Sardegna, ma anche Abruzzo e Molise.

Gli esperti, però, sono concordi nel ritenere che l’anticiclone si stia espandendo di nuovo dal Marocco verso le Baleari e il Sud della Francia e poi si allargherà in modo davvero anomalo anche verso il Circolo Polare Artico.

Quanto dureranno ancora queste temperature?

Tra giovedì 27 e venerdì 28 ottobre, dovrebbe quindi arrivare l’, che inizialmente colpirà il Nord Italia e le zone alpine dove le temperature saranno mediamente più alte di 10 gradi. Tra domenica e lunedì 31 ottobre, l’anticiclone colpirà mezza Europa e le temperature percepite saranno più alte di quasi 12 gradi. Quindi, durante il avremo valori davvero anomali , sembrerà di essere a giugno.

Secondo le previsioni meteo per Halloween in Italia farà molto più caldo nelle montagne settentrionali e appenniniche centrali, ma anche in pianura. A Roma, ma anche in Liguria, Valtellina e Alto Adige, si toccheranno anche 28 gradi mentre al Sud non sarà difficile percepire 30 gradi. Almeno fino ai primi di novembre la situazione sarà questa. E’ difficile pensare ad un cambiamento immediato. Quello che sta accadendo preoccupa anche gli esperti. Infatti, avere un caldo del genere, quando adesso si dovrebbero percepire non più di 15-16 gradi, è un segno del cambiamento climatico sempre più grave.

Poco tempo fa, un noto climatologo aveva anticipato che fino a novembre avrebbe fatto caldo. E non solo. Che si sarebbero verificati eventi estremi e pericolosi. Previsioni che si sono rivelate azzeccate. In più, con il clima che cambia, ormai dovremo abituarci a sopportare temperature sempre più alte e a lungo. Ottobre, insomma, sarà sempre più paragonabile a giugno e novembre come maggio.

Resta da capire se il freddo arriverà tutto in una volta, oppure, fino a novembre inoltrato dovremo ancora reggere queste temperature anomale.