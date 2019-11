Allerta meteo 9 e 10 novembre, fine settimana con piogge e temporali

Come ogni fine settimana, anche questa volta gli italiani si affannano a scoprire cosa ci dicono le previsioni meteo del week end. Il clima si sta piano piano irrigidendo e il calo di temperature ormai è evidente in tutta Italia. Ma vediamo cosa ci attende per questo sabato 9 e domenica 10 novembre.

Previsioni meteo week end

L’inverno è ormai alle porte, anzi ha già bussato. Del resto, siamo a novembre inoltrato, giusto che sia così, altrimenti ci sarebbe davvero da fare una telefonatina a Greta e chiederle cosa sta succedendo. Ma battute a parte, oltre al calo delle temperature, i meteorologi ci dicono che anche le piogge e i temporali daranno un bel po’ di fastidio in questo fine settimana, anche se non mancheranno le schiarite su tutto lo stivale.

Partiamo da domani, sabato 9 novembre. Prevista neve sulle Alpi, sopra i 1000 metri, mentre ci saranno invece piogge su Triveneto e Friuli. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del settentrione, con temperature tra i 10 e i 14 gradi. Sud e centro invece avremo piogge e temporali intermittenti sulla Sardegna e il litorale tirrenico. Temperature tra i 13 e 18 gradi.

Passiamo alla giornata di domenica 10 novembre, la situazione rimarrà invariata al nord con la neve sulle Alpi che andrà però scomparendo nel corso della giornata. al sud invece ancora piogge e temporali, in particolare su Sicilia, Basilicata, Calabria e Puglia. Temperature però in rialzo, tra i 16 e i 21 gradi.

Potrebbe interessarti anche Meteo 5-9 novembre: allerta Protezione Civile per nubifragi, regioni interessate

Condividi su