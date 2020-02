Previsioni meteo 4-9 febbraio: l’inverno all’improvviso con neve e gelo

Cambia il meteo in questi giorni dopo un lungo periodo di temperature sopra la media e clima decisamente mite un pò ovunque. Dal 5 febbraio, infatti, sull’Italia arriverà una corrente fredda diretta verso i Balcani che rivoluzionerà il quadro visto fino ad oggi. Sembra, però, che la durata di questa irruzione artica non sarà molto duratura.

Arriva il gelo, ma durerà poco

Previsioni meteo decisamente pazze per questa settimana. Addio alla primavera anticipata che ha caratterizzato parte di gennaio e anche i primi di febbraio. I maggiori siti metereologici hanno infatti annunciato l’arrivo di una corrente artica che porterà vento, pioggia e neve. Le prime avvisaglie giungeranno già da oggi, 4 febbraio, con un deciso calo delle temperature e qualche nevicata su Friuli Venezia Giulia e medio e basso Adriatico. Mentre al Nordovest sarà ancora “caldo”. Dalla serata di oggi inizierà anche a nevicare sui rilievi appenninici. Il vero cambiamento, però, arriverà solo da mercoledì 5 febbraio quando venti freddi di Tramontana si abbatteranno sull’Italia intera ma molto di più sul medio Adriatico e al Sud. Si attendono, quindi, temporali e piogge ma anche possibili nevicate a bassa quota in Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata. Maltempo atteso anche in Calabria e zone settentrionali della Sicilia. Le temperature scenderanno in genere di qualche grado al Centro-Sud mentre sul resto dello Stivale ancora tempo bello e asciutto. Dalle ultime previsioni però, sembra che il maltempo durerà davvero poco. Già giovedì 6 febbraio il tempo tornerà ad essere sereno e le temperature saliranno un pò ovunque con qualche vento possibile sul versante centrale adriatico.

Come sarà il tempo durante il weekend?

Da venerdì 7 febbraio e per tutto il fine settimana l’alta pressione tornerà ad avvicinarsi a buona parte dello Stivale con valori termici compresi tra 10 e 15 gradi al Nord, ancora qualche instabilità e nevicate residue al Centro e parte del Sud. Andrà così anche sabato 8 e domenica 9 febbraio. Ci attende, insomma, un altro fine settimana non propriamente invernale a meno di cambiamenti dell’ultima ora.

