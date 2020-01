Previsioni meteo 21-26 gennaio: altro che freddo, primi assaggi di primavera

Le previsioni meteo per la settimana dal dal 21 al 26 gennaio annunciano l’arrivo di un’alta pressione. Le temperature invernali, insomma, sembrano una chimera, anzi gli esperti annunciano l’arrivo di una sorta di primavera molto anticipata.

Meteo dal 21 al 26 gennaio con temperature primaverili

Le previsioni meteo per questa settimana parlano chiaro.

Perturbazione in arrivo durante il weekend

Le temperature saranno ancora alte per la media stagionale grazie ad una vasta area anticiclonica presente sull’Europa Centrale che influenzerà per questi giorni il tempo un pò ovunque. Nella pratica ci aspetta un periodo con valori quasi primaverili con sole, bel tempo e temperature in aumento da Nord a Sud. In particolare tra oggi, 21 gennaio, e mercoledì 22 gennaio, al Sud i valori medi saranno vicini ai 15-16 gradi mentre al Nord non supereranno i 12 gradi con un calo durante le ore notturne. L’alta pressione continuerà a dominare anche giovedì 23 gennaio portando bel tempo e sole al Centro-Sud e qualche locale nebbia sulla Val Padana e vallate del Centro.

I primi cambiamenti arriveranno da venerdì 24 gennaio quando giungerà una perturbazione atlantica che dapprima in Sardegna e poi sulle nord-occidentali e la Toscana causerà rovesci e maltempo. Sabato 25 gennaio, invece, le piogge colpiranno tutto il nord, specie Emilia Romagna, aree tirreniche e alcune zone del Centro. Al Sud e sulle restanti zone del Centro invece il tempo sarà piuttosto variabile. Domenica 26 gennaio, invece, il tempo avverso arriverà in Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia portando qualche pioggia sparsa mentre sul resto dello Stivale il tempo si manterrà stabile ma un pò nebbioso. Insomma, niente neve almeno fino al 26 gennaio, mentre il vero freddo potrebbe arrivare a febbraio, quando gli esperti meteo hanno previsto l’arrivo di un vortice polare durante la prima decade e di conseguenza temperature molto più gelide e neve potrebbero fare la loro apparizione un pò ovunque, da Nord a Sud.

