Previsioni meteo 18-24 ottobre: caldo estivo e forti temporali, ecco in quali regioni

Fenomeni estremi caratterizzeranno la settimana che va da lunedì 18 ottobre a domenica 24 ottobre. Le previsioni meteo del noto sito Ilmeteo.it annunciano, infatti, un inizio settimana caratterizzato da grande stabilità climatica e temperature nettamente al di sopra della media stagionale. La seconda parte della settimana, a partire da giovedì 21 ottobre, vedrà un deciso peggioramento. Ci saranno possibilità di temporali in alcuni settori e un abbassamento piuttosto deciso delle temperature.

Sole e bel tempo, ma non in tutte le regioni: previsioni meteo 18-20 ottobre

A partire dalla giornata di lunedì 18 ottobre l’alta pressione delle Azzorre rimonterà in maniera netta. Ciò grazie anche al contributo dell’anticiclone africano. Si attende quindi una grande stabilità climatica, belle giornate perlopiù assolate e temperature nettamente al di sopra delle medie stagionali. Le previsioni meteo però dicono chiaramente che il bel tempo non riguarderà tutte le regioni d’Italia. A essere escluse dalla rimonta dell’anticiclone delle Azzorre saranno alcune regioni meridionali, come la Sicilia e la Calabria, oltre al ‘tacco’ dello stivale, il Salento. In queste regioni si potranno verificare importanti fenomeni temporaleschi a causa del passaggio di un vortice ciclonico diretto verso l’Egeo.

Le temperature, grazie al bel tempo e al sole, saranno ben al di sopra delle medie stagionali. In alcune aree del Centro e del Sud d’Italia, le massime potrebbero salire intorno ai 22-23 gradi con possibili punte intorno ai 25 gradi. Come spesso accade in questo periodo, nella Pianura Padana, invece, nelle giornate di martedì 19 e mercoledì 20 ottobre potrebbero verificarsi fenomeni connessi a foschia e nebbia.

Peggioramento a partire dalla metà della settimana: previsioni meteo 21-24 ottobre

Il bel tempo dovrebbe durare fino alla giornata di mercoledì 20 ottobre, almeno per quanto riguarda il Nord dell’Italia.

Il bel tempo dovrebbe durare fino alla giornata di mercoledì 20 ottobre, almeno per quanto riguarda il Nord dell'Italia. A partire dalla giornata di giovedì 21 ottobre, si verificherà la discesa dal Nord Atlantico di un flusso perturbato. Esso, a partire dai settori settentrionali, potrà diffondersi su tutta la Penisola, portando con sé rovesci temporaleschi e piogge insistenti. Successivamente, la perturbazioni potrebbe spostarsi verso i settori centrali e probabilmente meridionali.

A causa della perturbazione e del flusso di aria più fredda proveniente dall’Atlantico, le temperature dovrebbero subire un brusco calo, tornando comunque sulla media stagionale. Non dovrebbero in questo senso verificarsi fenomeni estremi come la neve fuori stagione che abbiamo iniziato a osservare già durante la settimana scorsa.

