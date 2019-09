Pressione alta, attenzione al sale: i pericoli della carne vegetale, lo studio e i consigli

La carne vegetale si sta diffondendo molto, non solo tra coloro che hanno scelto una dieta vegetariana o vegana: eppure, uno studio condotto da un gruppo di ricerca del George Institute for Global Health di Sidney in Australia e commissionato dal Dipartimento di Sanità e dalla Heart Foundation ha dimostrato come molti di questi prodotti hanno un alto tasso di sale, molto nocivo per la pressione alta.

Lo studio sulla carne vegetale: il sale e la pressione alta

La scelta della carne vegetale spesso si accompagna a una duplice consapevolezza: la volontà di aiutare l’ambiente e quella di fare qualcosa di positivo per la propria salute. In questo senso, occorre analizzare questi prodotti e capire come scegliere i migliori e più salutari.

La ricerca dell’équipe australiana si è incentrata sullo studio di una serie di prodotti di carne vegetale, a base di cereali, soia e tofu, e ha riscontrato una quantità di sale presente molto elevata, il che rappresenta un grande rischio per chi soffre di pressione alta. I medesimi prodotti hanno mostrato anche alti tassi di grassi e zuccheri. Si riporta, ad esempio, il caso del cosiddetto bacon vegetale, il cui nome è fakon: cento grammi di questo prodotto contengono 2 grammi di sale, praticamente un terzo di quanto andrebbe assunto in una giornata. Anche salsicce vegetali e felafel mostrano un alto contenuto di sale, così come una nota marca di torte vegane, quest’ultima contiene l’intera dose giornaliera che andrebbe assunta.

Il problema della pressione alta e il marketing della carne vegetale

La pressione alta è un problema serio e rappresenta uno dei fattori di maggiore rischio per la salute del cuore: stando ai dati ufficiali dell’Istituto Superiore di Sanità, elaborati in occasione del Progetto Cuore, gli italiani che soffrono di questa patologia sono più del 30% (33% tra gli uomini, 31% tra le donne). Uno dei nemici più insidiosi dell’ipertensione è sicuramente il sale, la cui dose giornaliera dovrebbe essere molto ridotta: il problema della carne vegetale sta nel fatto che un certo marketing vincente la pone come un alimento estremamente salutare ed è per questo che i consumatori tendono a non analizzare con attenzione le etichette.

I sostituti della carne vegetale e la lettura delle etichette

La nutrizionista che ha condotto la ricerca, Clare Ferrand, ha sottolineato come esistano alternative ben più salutari della carne vegetale, per vegetariani e vegani, come frutta secca, cereali integrali e verdure. È utile sottolineare, comunque, che non tutti i prodotti commercializzati come carne vegetale hanno un così alto tasso di sale: esistono alcune marche di felafel vegetale che seguono le norme salutari di nutrizionisti e medici. Quello che è opportuno dire è che non necessariamente un prodotto vegetariano o vegano è salutare in ogni senso: il problema consiste nel fatto che i prodotti lavorati in maniera industriale spesso presentano insidie per la salute.

Il consiglio, dunque, è lo stesso che vale per tutti i prodotti alimentari lavorati: occorre analizzare con attenzione l’etichetta e optare per quelli che hanno un più basso contenuto di sale, zuccheri e grassi. Il nodo riguarda non la dieta vegetariana o vegana, ma l’industria alimentare.

