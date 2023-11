È quasi Natale e siamo tutti più buoni, anche se dovremmo esserlo in tutti i giorni dell’anno. Il Presepe 3D di Andrea Pazienza è però qualcosa che va oltre l’evento religioso che ci attende, ma si trasforma in opera artistica dal valore collezionistico decisamente alto. Eppure, ora che scoprirete quanto costa, vi renderete conto che è offerto a un prezzo decisamente a buon mercato.

Il genio di Andrea Pazienza

Chi non conosce Andrea Pazienza dovrebbe fare un grande mea culpa. Si tratta di uno dei più importanti artisti che il nostro paese ha avuto negli ultimi decenni.

Morto per overdose nel 1988 a soli 32 anni, ci ha lasciato delle opere a fumetti senza tempo, capaci di travalicare il loro periodo storico per diventare metafore esistenziali della vita di tutti noi. Il Paz, come lo chiamavano amici e colleghi, era un personaggio decisamente insolito e questo Presepe in 3D lo dimostra ampiamente. Benché lontano dai conformismi, religioni comprese, Pazienza decise di aiutare la cooperativa dei suoi zii per disegnare iin vista di un lavoro che l’azienda doveva fare durante il periodo natalizio.

Ed ecco che nasce l’idea di Gallucci editore per portare nuovamente in libreria quest’opera geniale e al tempo stesso semplice. Un evento sacro che gioca con la dissacrante arte che Pazienza ha rappresentato sin dai suoi primi lavori a fumetti. Ecco la didascalia che accompagna il lancio di questa nuova edizione:

“Quando gli zii, proprietari di una fabbrica di imballaggi, chiesero ad Andrea uno schizzo per decorare le scatole di Natale, quel nipote talentuoso non si limitò a un disegno, ma realizzò un intero corteo di figure in cammino verso la Natività. Disegnate con l’attenzione e la cura che si riserva alle occasioni più care, le sagome sono qui riprodotte per la prima volta in 3D, a disposizione di tutti per colorare, allestire ed esporre il proprio personale Presepe”.

Presepe 3D, quanto costa?

Non è certo la prima volta che viene proposto al pubblico un presepe in 3D, ossia con disegni ritagliati che si possono posizionare su una mensola per celebrare il Natale.

Ma è la firma di Andrea Pazienza ad arricchire l’opera e a renderla praticamente unica nel suo genere. Eppure, il costo è tutt’altro che proibitivo. Il prezzo è infatti di soli 24 euro, che su Amazon diventano 22,80 grazie allo sconto del 5% che il portale dello shopping online propone per tutti i suoi prodotti facenti parte della categoria Libri. Significativo anche il momento scelto da Gallucci per proporre l’opera. Quest’anno infatti si celebrano gli 800 anni di nascita di, colui che appunto inventò il presepe.

Oltre ai mercatini, ci sono anche altri modi per fare shopping natalizio, e sfruttare le offerte sin da ora può essere utile per risparmiare. Insomma, per una cifra decisamente consona al mercato attuale, ci porteremo a casa un oggetto da collezione che forse un domani, qualora le copie dovessero esaurirsi, potrebbe valere un bel po’ di quattrini. Il Presepe 3D di Pazienza presenta i personaggi classici della tradizione cristiana ritagliati. Una facciata è già colorata, mentre l’altra è in bianco e nero (volendo la sia può colorare a proprio piacimento. Oltre ai personaggi, c’è lo sfondo da posizionare alle loro spalle e due poster da conservare gelosamente.

