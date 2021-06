Prenotazione vaccino per tutti dal 3 giugno: come fare, regione per regione

Dal 3 giugno partiranno le vaccinazioni per tutte le fasce di età. Potranno prenotare il vaccino anche gli under 40 e gli under 30 come annunciato dal commissario all’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo. A breve è previsto anche l’avvio della vaccinazione per la fascia di età 12-15 anni. Come si potrà prenotare dal 3 giugno? Ovviamente tutto cambia in base alla Regione.

Come prenotare il vaccino in Abruzzo, Basilicata, provincia di Bolzano e Calabria

In Abruzzo, bisogna fare riferimento al portale sanità della regione Abruzzo o chiamando il numero verde 800.00.99.66 a cui si aggiunge un servizio Sms in cui basta inviare il codice fiscale ed essere ricontattati entro 72 ore. Si attendono quindi gli aggiornamenti per l’apertura delle prenotazioni. In Basilicata, la prenotazione dovrebbe ugualmente partire il 3 giugno tramite la piattaforma delle Poste o chiamando il numero verde.

Nella provincia di Bolzano, già dal 27 maggio tutte le fasce di età possono prenotarsi tramite la piattaforma online dedicata oppure chiamando il centro di prenotazione vaccinale.

In Calabria non ci sono ancora informazioni relative all’avvio della prenotazione per tutte le fasce di età ma in ogni caso si può fare riferimento alla piattaforma di prenotazione di Poste italiane.

Vaccini per tutti al via in Emilia Romagna, Campania, Lazio e Liguria

In Emilia Romagna è stato dato l’ok per la prenotazione di tutti i cittadini senza limiti di età dal 3 giugno, quindi da questa data ci si potrà prenotare alla pagina dedicata. Anche la Campania parte il 3 giugno tramite il sito web delle prenotazioni. Stesso sistema del Lazio che ha annunciato l’avvio dei vaccini per tutti dal 3 giugno, collegandosi alla pagina Prenota Vaccino covid-19 Liguria a partire dal 4 giugno, si inizierà con la prenotazione a fasce partendo dai 35-39enni, dal 7 giugno partirà quella per 30-34enni e dall’8 giugno 25-29enni fino ai ventenni. mentre dal 2 al 6 giugno è previsto l’open week di Astrazeneca per la fascia 40-43 anni. Ina partire dal 4 giugno, si inizierà con la prenotazione a fasce partendo dai 35-39enni, dal 7 giugno partirà quella per 30-34enni e dall’8 giugno 25-29enni fino ai ventenni.

Prenotazione vaccini under 40 e under 30 nelle Marche, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Molise

Nelle Marche dal 30 maggio è già stata aperta la prenotazione per chi ha meno di 40 anni con patologie senza elevato grado di rischio. Si attende la data del 3 giugno per maggiori dettagli su tutti gli altri. Intanto dal 2 al 6 giugno sono previsti i Vax Days per i maturandi.

Anche in Friuli Venezia Giulia si parte dal 3 giugno tramite la pagina web della sanità regionale. In Lombardia sono già aperte le prenotazioni per chi ha più di 30 anni mentre da domani apriranno anche quelle per under 30. Si parte dal 3 giugno anche in Molise mentre in Piemonte la vaccinazione per under 40 è già partita dal 28 maggio con le prime adesioni.

Puglia, Toscana, provincia di Trento, Veneto e Valle D’Aosta, Umbria, Sardegna e Sicilia

In Puglia le vaccinazioni saranno somministrate gradualmente, attualmente si possono vaccinare i nati fino al 1981. In Sardegna e Sicilia la prenotazione è prevista online dal sito Poste Italiane. Partono dal 3 giugno le prenotazioni anche in Toscana, provincia di Trento, Veneto e Valle D’Aosta mentre l’Umbria ha già attivato dal 28 maggio la vaccinazione per la fascia 30-39 e da ieri quella per i giovani tra 16 e 29 anni.

Vedi anche: Terza dose vaccino in arrivo dal medico di base e tampone antigenico al supermercato

[email protected]