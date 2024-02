La normativa sull’antiriciclaggio ha avuto effetti importanti anche sul prelievo contanti e dal primo gennaio dello scorso anno il limite per il passaggio di denaro è salito da 2000 a 5000 euro. Cosa significa in pratica tale cambiamento? Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Quali sono i limiti?

La lotta ai contanti è una missione atta a combattere l’evasione fiscale, problema non da poco nel nostro Paese. Effettuare pagamenti di questo tipo infatti non permette la perfetta tracciabilità della spesa e se ci aggiungiamo che in alcuni casi non viene nemmeno emesso lo scontrino fiscale (cosa appunto possibile solo se si effettuano pagamenti in contanti) ecco che allora l’evasione diventa praticamente trionfatrice.

La normativa antiriciclaggio consente fino a un massimo di 4.999,99 euro per i pagamenti in contanti. Questo limite è imposto per qualsiasi passaggio di denaro tra soggetti diversi, non solo per le vendite. Per quanto riguarda invece prelievi e versamenti in banca non esiste alcun limite. Ma il Fisco può effettuare dei controlli per i nostri prelievi allo sportello o al bancomat, e soprattutto, esiste un limite? Ad esempio, se effettuiamo un prelievo superiore a 1000 euro,può verificare di cosa si tratta per effettuare un controllo?

Sfatiamo subito un falso mito: benché ogni istituto di credito imponga dei limiti al prelievo giornaliero al bancomat tramite la propria carta di debito, in realtà per legge non esiste alcun limite. I soggetti diversi da società ed imprenditori, quindi semplici dipendenti, pensionati, studenti eccetera, possono prelevare i soldi dal propri conto senza alcun problema. Possono ad esempio svuotare completamente il proprio conto in banca e prenderne tutti i contanti senza che il Fisco abbia nulla da ridire a riguardo. Discorso diverso invece per il procedimento opposto: se viene infatti registrata un’entrata nel proprio conto, allora l’Agenzia delle Entrate ha il diritto di chiedere un chiarimento.

Prelievo contanti, quali sono i limiti?

In sostanza, se aggiungo contanti al mio conto, oppure ricevo un bonifico, è possibile che ilchieda conto di tale entrate se non dichiarata nella dichiarazione dei redditi (e quindi predisposta già alla tassazione).

Come abbiamo visto, per quanto riguarda le somme in uscita non c’è alcuna violazione da parte del cittadino a chiedere anche l’intera somma a sua disposizione. Tuttavia, è la banca in questo caso che può chiedere il motivo di tale ingente prelievo. Il cliente in questo caso dovrà autocertificare, tramite apposito modulo, la destinazione del suo prelievo e motivarla. Se in tale modulo affermiamo che intendiamo prelevare più di 5000 euro per pagare in contanti un venditore, allora ecco che abbiamo in pratica ammesso un illecito. Come dicevamo, infatti, la normativa non consente pagamenti in contanti superiori a 5000 euro. Se invece specifichiamo che tale somma ci occorre per pagare in contanti più venditori, allora non abbiamo fatto alcun illecito. Nel primo caso invece possiamo anche rischiare una pesante sanzione, che va dai 5000 ai 50 mila euro.

Discorso completamente diverso per i prelievi di soggetti riconosciuti come imprenditori o società. In questo caso, come abbiamo visto, il limite per il prelievo dei contanti esiste eccome. Tale limite corrisponde a 1000 euro (e 5000 euro mensili). Ciò significa che il soggetto in questione non può prelevare oltre tale somma. Se dovesse farlo, a quel punto il Fisco può chiedere un controllo relativo alla somma prelevata e capire per quale motivo è stato fatto tale prelievo, naturalmente allo scopo di scongiurare un investimento in nero, ossia non tacciabile dall’Agenzia delle Entrate.

I punti chiave…