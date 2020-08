Posti poco affollati da vedere dopo il coronavirus: spiagge e borghi più belli

Per molti italiani le ferie sono arrivate ma con l’incognita coronavirus, quest’anno più che mai, si cercano spiagge e posti poco affollati per cercare riparo dagli assembramenti. Ecco allora una lista di spiagge e borghi da godere ad agosto, dove solitamente la folla è contenuta.

Le spiagge con poca folla

In prima posizione troviamo la spiaggia Luna a Stromboli, tra Punta Restuccia e Punta Frontone, si tratta di un ampio arenile dove sostare in tranquillità raggiungibile anche a piedi dal paese. A Salina invece, nella parte nord-ovest, abbastanza famosa ma piuttosto tranquilla, è la spiaggia di Pollara. La spiaggia è stata resa famosa dal film Il Postino, un luogo pacifico in cui contemplare il mare o riposare.

Meno affollata della famosa spiaggia dei Conigli è Cala Pulcino, a Lampedusa, solitamente poco frequentata ma ugualmente bella per una sosta in spiaggia senza troppa gente. Non lontano da Palinuro, in Cilento, da non perdere la spiaggia del Buon Dormire, ci si arriva tramite 500 scalini sulla scogliera o via mare. Solitamente c’è poca gente e quindi è consigliata per passare qualche ora lontana dal caos. La spiaggia di Remaiolo, all’Isola d’Elba, è un altro piccolo gioiello selvaggio, raggiungibile tramite un sentiero a piedi, dove trovare pace e relax. Infine per quanto riguarda le spiagge, da segnalare Cala Goloritze, nel comune di Baunei, in provincia di Ogliastra. Arrivarci richiede un pò di impegno ma vale sicuramente la pena.

I borghi

Per chi invece non andrà al mare ma ugualmente vorrebbe trovare qualche luogo poco affollato. Da segnalare il borgo di Civita di Bagnoregio, in Lazio, conosciuta anche con il nome de la “città che muore” a causa dei suoi fianchi che stanno franando. Imperdibile anche la bellissima isola di San Giulio, sul lago d’Orta, in Piemonte, un piccolo gioiello silenzioso dove ammirare l’Abbazia Mater Ecclesiae e il monastero.

Perfetta per ammirare tramonti silenziosi è la La Laguna di Orbetello, in Toscana, non lontana dal paese e ideale da visitare appunto nel tardo pomeriggio. Un luogo bellissimo e suggestivo è il Santuario Madonna della Corona a San Caprino Veronese, in Veneto. Il Santuario è scavato nel Monte Baldo e si trova a picco sulla valle.

Forse è diventato meno tranquillo dopo la serie Netflix ambientata proprio qui, ma il lago di Resia, in Alto Adige, con il suo campanile che spunta dal lago, resta un luogo simbolo per chi cerca pace e relax lontano dai posti più blasonati.

Per ammirare paesaggi mozzafiato da non perdere Cingoli, nelle Marche, borgo arroccato su una collina e conosciuto anche con il nome di “Balcone delle Marche” per le vedute superbe sulle colline marchigiane. Segnaliamo infine Rocca Calascio, borgo situato nel Parco Nazionale del Gran Sasso, in Abruzzo dove furono ambientati anche importanti film del calibro di come “Lady Hawke” e “Il nome della rosa”.

Leggi anche: Borghi sul mare: la classifica dei più belli da vedere in Italia

[email protected]