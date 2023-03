Ponti di primavera 2023: ecco delle idee per viaggiare in Italia ed Europa

Ci siamo, stanno per arrivare i ponti di primavera che rappresenteranno una ghiotta occasione per viaggiare senza dover consumare tutte le ferie che si possiedono.

Con la primavera che sta arrivando, poi, le giornate si stanno allungando, gli alberi si stanno tingendo nuovamente e iniziano le prime fioriture di stagione per cui la voglia di staccare dalla quotidianità cresce sempre di più. Rilassarsi e godere delle bellezze della natura, questo è quello che vorrebbero fare gli italiani, più di ogni cosa.

E per farlo, si potranno sfruttare i ponti di aprile che inizieranno con la santa Pasqua. Ma dove andare? Ecco qualche idea.

Sta arrivando la primavera

Nell’aria si respira già quel profumo di primavera che fa vibrare la mente e rende i sogni più dolci. Ora che le giornate pian piano diventano più lunghe e lo saranno ancora di più con il prossimo cambio di ora, la voglia di partire diventa sempre maggiore.

Anche soltanto qualche giorno di distrazione potrà dare la carica cosicché si potrà tornare a lavoro più sereni e riposati.

Per non perdere giorni di ferie, si potranno sfruttare i ponti di primavera che inizieranno già il mese prossimo. Il primo sarà quello di Pasqua e poi si proseguirà con quello del 25 aprile che è un martedì per cui si potranno sfruttare ben quattro giorni di riposo. Il 1° maggio, poi, cadrà di lunedì per cui si potrà sfruttare un week-end lungo mentre il 2 giugno è di venerdì per cui chi ha la possibilità potrà fare una piccola vacanza a partire dal giovedì pomeriggio. Ma dove andare?

Dove andare?

In occasione dei ponti di primavera 2023, uno dei luoghi in cui andare potrebbe essere Amsterdam dove il 27 aprile si festeggia il King’s Day ovvero il compleanno del re.

Si tratta di una festa nazionale che si svolge in tutta l’Olanda durante la quale migliaia di persone partecipano a feste di strada e concerti all’aperto. In tale periodo, poi, gli amanti della natura possono anche godere della fioritura dei tulipani. I campi infatti si colorano a perdita d’occhio ma l’apice della fioritura si ha alla metà di aprile.

Anche in Italia si può assistere alla fioritura dei tulipani, esattamente nel parco Beranu Froriu nel borgo di Turi in Sardegna. Un’altra manifestazione alla quale vale la pena di assistere almeno una volta nella vita è Messer Tulipano che ha come scenario il Castello di Pralormo vicino Torino.

In Europa, poi, si potrà volare verso Bruxelles dato che il 2023 è l’anno dell’Art Noveau per cui ci saranno mostre e aperture straordinarie. Un’idea di viaggio in occasione dei ponti di primavera è anche il Marocco per godere dei suoi colori che vanno dal cobalto all’indaco. Si potranno sfruttare le offerte di voli low cost proposti da numerose compagnie aeree che partono da diverse città italiane. È il periodo migliore per visitare questo luogo perché non fa caldo. Stesso discorso vale anche per la Giordania che è diventata una delle mete più battute dell’ultimo periodo.

Da non dimenticare, poi, Bergamo e Brescia che sono le capitali della Cultura italiana del 2023. Ricordiamo che fino al 4 giugno presso l’Accademia di Carrara si potrà visitare la prima esposizione dedicata a Cecco del Caravaggio.

E infine, segnaliamo le capitali della Cultura Europea 2023 che sono Timisoara in Romania, Veszprém che si trova sulla sponda del Lago Balaton in Ungheria ed Eleusi chiamata anche Efesina in Grecia.

