Politici in vacanza, ecco le mete 2023 dei nostri ministri

Siamo in piena estate, filamene si può staccare la spina con le meritate ferie estive. Dopo mesi e mesi di duro lavoro, anche i nostri poveri politici vanno in vacanza. Si ma dove? Se siete curiosi di scoprirlo, ecco un breve, ma esaustivo excursus dei luoghi di villeggiatura che quest’anno i nostri ministri frequenteranno.

Programmi peer le ferie, le mete dei ministri

Ebbene sì, anche i politici vanno in vacanza. Quali sono le mete più gettonate dai nostri potenti personaggi di Governo? Tra le preferite c’è senza dubbio la Puglia, soprattutto nella zona del Salento. Non mancano però le eccezioni anche sostanziali. C’è ad esempio chi preferisce la montagna al mare. Per carità, casi abbastanza isolati, ma comunque di un certo interesse, poiché tutto sommato potrebbero dire anche un po’ del carattere privato dei nostri leader. Insomma, come diceva il detto “dimmi dove vai in vacanza, e ti dirò chi sei”. Diceva davvero così? Facciamo finta di sì e andiamo a scoprire quali sono le mete estive dei nostri politici in vacanza cercando quindi di carpire un po’ di più della loro personalità. Ma anche semplicemente per curiosare e spettegolare sulla bella vita che fanno loro, mentre molti italiani, poveri comuni mortali, stanno facendo grande fatica ad abbinare il pranzo con la cena, sia per il terribile rincaro dei prezzi, che per la scelta ancora poco condivisa dell’eliminazione del reddito di cittadinanza.

Come non partire con il Presidente del Consiglio.

Perla scelta è ricaduta sul Salento. Un classico per la premier che dovrebbe passare poco più di un giorno in una masseria salentina insiste alla figlia e al compagno.

Rimaniamo nel partito di Fratelli d’Italia con il responsabile dell’organizzazione, Giovanni Donzelli. Per lui meta doppia, una parte della vacanza a Chieti, l’altra in Abruzzo, così da dividersi equamente tra mare e montagna.

Giorgio Mulè, vicepresidente alla Camera, se ne va in Sicilia. Dopo il 10 agosto sarà a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani.

Giovanni Noti, Governatore della Liguria, se ne va in Versilia. Lì in Toscana c’è la sua casa estiva e la raggiungerà per qualche giorno odi relax.

Politici in vacanza, dove vanno?

Proseguiamo questa nostra carrellata dedicata ai politici in vacanza con Carlo Calenda, senatore e leader di Azione, che ha scelto invece Capalbio, in provincia di Grosseto per un po’ di giorni a mare. Durante la sua vacanza non ha però dimenticato il suo ruolo politico, scatenando una polemica con il sindaco di Orbetello per la pertica che era stata rinvenuta sul litorale.

Antonio Tajani, il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli affari esteri, ha scelto invece Fiuggi. La località in provincia di Frosinone è un rinomato centro termale, ed è anche il luogo d’origine di sua madre.

Non tutti comunque passeranno il ferragosto a mare o in montagna in vacanza con la famiglia e gli amici. C’è ad esempio il Ministro della Cultura Sangiuliano, che passerà la giornata del 15 agosto a lavoro per la riunione fissata per le ore 10.30 con i dirigenti del suo Ministero.

Chiudiamo con un altro pezzo da novanta, un politico che non è stato avaro di polemiche nelle sue passate vacanze estive. Stiamo parlando di Matteo Salvini che quest’anno ha scelto Pinzolo, in Trentino. Il leader della lega quindi rimane fedele a quelli che erano i primi ideali del suo partito e vola nelle montagne del’estremo nord italico.

Riassumendo…