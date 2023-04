Plusvalenze Juventus, occhio all’articolo 4, nulla è ancora deciso

Chi ci sta capendo qualcosa alzi la mano. Scommettiamo che le mani alzate saranno in poche, ma saranno ancora meno quelle che invece hanno capito già come andrà a finire. Le plusvalenze della Juventus sono una questione che non riguarda ormai solo i tifosi bianconeri, ma anche tanti altri appassionati, visto che la corsa Champions è finita per essere inesorabilmente falsata. Facciamo il punto della situazione.

Plusvalenze Juventus, cosa è successo?

Il Collegio di Garanzia ha restituito i 15 punti che le erano stati tolti accogliendo la domanda di Nedved e Vellano. Restano però colpevoli invece Agnelli, Paratici, Arrivabene e Cherubini. Con questa sentenza il Collegio ha praticamente deciso che i quattro sopra citati sono i responsabili della manovra illecita operata dal club, mentre quest’ultimo non è colpevole di alcun reato. Per questo motivo, da un punto di vista sportivo, la Juventus non avrebbe fatto alcun illecito, ed ecco che le vengono restituiti i punti.

Insomma, è questa l’interpretazione che ci siamo fatti in merito a questa sentenza, la quale, lo ricordiamo, comunque non è definitiva.

Ora però la situazione si sposta tutta in Corte d’Appello. Tra un mese infatti arriverà quella che sarà la decisione definitiva, ma quali sono gli scenari possibili? L’idea è che in questo modo si potrà dare una sanzione ad hoc ai bianconeri, in modo da colpire in maniera mirata, e non con 15 punti arbitrari. Lo scopo dell’accusa, del resto, è sempre stato questo, ossia quello di estromettere la società delle competizioni europee, quanto meno da quella più ambita e fruttuosa a livello economico, la Champions. Probabilmente, però, nessuna si aspettava che i bianconeri sarebbero riusciti a tenere botta e fare tanti punti, cosa che ha permesso loro di rimanere in scia tra le squadre che lottano per la qualificazione.

Gli scenari possibili

L’articolo 4, quella della mancata lealtà, rimane in piedi. Per questo la Juventus rischia ugualmente i punti di penalizzazione e la condanna definitiva dei dirigenti. Come detto, sarà tra un mese la Corte d’Appello a decidere. Ma quali sono gli scenari possibili? Questa prima sentenza prevedeva solo due strade, la conferma della penalizzazione o la sua totale revoca con restituzione di tutti i punti. Ora invece la prossima sentenza potrà decidere per una penalizzazione diversa, commisurata a quelle che sono le intenzioni dell’accusa, ossia l’estromissione dalla Champions.

In sintesi, si vuole che i bianconeri non partecipino alla prossima coppa? Potrebbe bastare togliere anche soltanto 5 punti per ottenere tale scopo (dipenderà dal punteggio in classifica anche delle altre squadre). Insomma, lo scandalo plusvalenze Juventus è tutt’altro che archiviato e probabilmente gli avvocati faranno in modo di spostare la pena verso altri lidi. Ad esempio, potrebbero chiedere di avere una penalizzazione per il prossimo anno, in modo da non compromettere la qualificazione che si sta conquistando in questo campionato. Staremo a vedere.