Picco coronavirus: quando potrebbe esserci? Alcune previsioni dai modelli matematici

L’emergenza coronavirus sta mettendo il nostro paese in ginocchio e la domanda che più di ogni altra cosa gli italiani si stanno facendo è quando ci sarà il picco e quanto potrebbe durare l’epidemia. Domande che non hanno risposte certe ma che dei modelli matematici hanno cercato di chiarire per quanto possibile.

Rispettare i limiti

Alcuni modelli matematici, infatti, hanno provato a fare delle previsioni sul picco del coronavirus ma non ci sono certezze in quanto ogni epidemia è diversa e anche il territorio è diverso. Come riporta il Corriere, che ha intervistato Paolo Bonanni, professore di Igiene presso il Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli Studi di Firenze, non è ancora chiaro se il covid 19 sia o meno legato alla stagionalità anche se qualcuno pensa che le temperature più alte possano influire in positivo, così come non sembra possibile fare del tutto affidamento sui modelli matematici per cui il margine di errore è alto. Una certezza, però, è relativa alle misure di restrizione. Più ci si attiene a queste più si contribuisce a ridurre i casi di contagio e l’affollamento delle rianimazioni, o quanto meno evitare un picco con tanti casi insieme. “Questo è un momento cruciale perché il contenimento del virus dipende dal nostro comportamento, se le persone continuano a vedersi nonostante i divieti saranno responsabili di un aumento notevole del numero dei casi e purtroppo anche dei morti” ha detto Bonanni al Corriere. Si fa anche l’esempio della Cina, in cui i contagi hanno subito un netto calo grazie alle misure contenitive rispettate dai cittadini anche se è presto per dire che è finita. In tal senso bisognerà vedere se il coronavirus diventerà endemico ossia se resisterà nel tempo anche dopo il picco.

Il possibile picco

Secondo un modello matematico creato per la pandemia influenzale del 2009 e applicato al coronavirus da Stefania Salmaso, ex direttore del Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute dell’Istituto superiore di sanità, il picco è lontano. In base alle previsioni pubblicate su Scienza in rete, come scrive Wired, in Lombardia potrebbe arrivare a metà aprile mentre nelle altre regioni più tardi. Questo potrebbe presupporre che le misure di contenimento andranno proseguite anche dopo la data del 3 aprile o mantenute per un lungo periodo. Ma ripetiamo è ancora presto per ogni previsione certa e la realtà è che nemmeno i modelli matematici possono fornire elementi sicuri.

Leggi anche: Coronavirus, fake news allarmiste: dall’acqua del rubinetto alla vitamina C, come informarsi

Coronavirus e divieto di toccarsi il viso con le mani: trucchi per riuscirci

[email protected]