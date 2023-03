Pesci più costosi al mondo, ecco la classifica del 2023

Forse non tutti sanno che gli animali marini sono numerosissimi, racchiudendo infatti circa 30 mila specie. Ma quali sono i pesci più costosi al mondo? Se ve lo state chiedendo, fareste bene a dare uno sguardo a questa classifica, visto che venderne uno tra i più ambiti potrebbe permettervi davvero di incassare tanti soldini.

Pesci più costosi al mondo

Belli e nutrienti. Chi adora la pesca, sa perfettamente che esistono specie che hanno un alto valore nutritivo, ma che sono anche particolarmente costose. Quali sono quelli più costosi? Attenzione a non fare troppa confusione, vediamo quindi un passaggio per vita, concentrandoci prima di tutto su quelli più nutrienti. Scopriremo poi finalmente la classifica dei pesci che costano di più, infine dare uno sguardo a qualche curiosità particolarmente interessante.

Insomma, come dicevamo, i pesci sono animali molto nutrienti, oltre che bellissimi. Il pesce bianco è particolarmente energetico, avendo ben 111 kcal, ma nulla a confronto del pesce grasso, che invece ne ha addirittura 203. I pasci inoltre, come tutti sanno, contengono fosforo. Il bianco ne ha 267 mg, mentre il grasso arriva addirittura a 307. La caratteristica più prominente però è quella relativa agli Omega-3. Per il pesce bianco si arriva a 509 mg, mentre per quello grasso si superano i 2000 mg.

La classifica a altro ancora

Le classifiche sugli animali sono sempre molto affascinanti e ora, archiviato finalmente il discorso sui valori nutrizionali, passiamo finalmente vedere qual è la top ten dei pesci più costosi al mondo.

Arowana platino ($ 400,000) Stingray a pois d’acqua dolce ($ 100,000) Pesce angelo alla menta piperita ($ 30,000) Pesce angelo mascherato ($ 20,000) Basslet Bladefin ($ 10,000) Basslet d’oro ($ 8,000) Cernia di Nettuno ($ 6,000) Persico australiano a testa piatta ($ 5,000) Pesce farfalla in ferro battuto ($ 2,700) Pesce angelo Clarion ($ 2, 500)

Insomma, l’Arowana platino è al primo posto di questa speciale classifica. Il suo costo di 400 mila dollari è davvero enorme e c’è un detto, secondo il quale se si riesce a posare gli occhi su questo esemplare, allora grande fortuna vi attende. E vorrei vedere, anche perché se lo si riesce a catturare, la vendita frutterà poi un bel po’ di soldi. Quelli che abbiamo elencato però non sono pesci da mangiare, ma dei veri e propri esemplari di bellezza da mettere in acquario. In particolare, il primo della classifica è considerato un vero e proprio mostro per le sue dimensioni, e anche per i denti a punta larga.

Ma quali sono invece i pesci più costosi tra quelli che si possono mangiare? La risposta in questo caso non ha dubbi, si tratta del tonno giapponese, il cui costo è di ben 500 dollari. Ma come mai costa così tanto? L’animale in questione è in via di estinzione, cosa che ha costretto il governo cinese a imporre importanti restrizioni per la sua pesca. È comunque utilizzato per fare il sushi, e per questo motivo è molto richiesto. La curiosità che vi avevamo promesso, però, è legata proprio al tonno rosso del Giappone. Si tratta infatti di un pesce pericolosissimo, in quanto ha una quantità eccessiva di mercurio. Per cucinarlo quindi c’è bisogno di chef esperissimi di sushi, ma va comunque consumato con tantissima parsimonia. Anzi, secondo molti esperti, meglio sarebbe evitarlo del tutto.