Pesce d’aprile, dopo tanti secoli ancora non ne conosciamo l’origine

Le tradizioni sono alla base di ogni cultura, e anche il pesce d’aprile che cade ogni anno il primo di aprile, non fa eccezione. La sua particolarità però è che nonostante i suoi 500 anni di storia, ancora non si conosce quale sia stata la sua reale origine. A tal proposito le ipotesi si sprecano.

Pesce d’aprile, origine sempre più incerta

Una tradizione senza una genesi chiara rischia di diventare solo una goliardata.

Ed è forse proprio questo quel che è successo alla festa del, se festa la possiamo realmente chiamare. Nonostante la scintilla che le ha dato origine non sia affatto chiara, il pesce d’aprile viene comunque celebrato in quasi tutto il mondo, a riprova del fatto che le sue radici, per quanto ancora ignote, sono fortemente radicate nella nostra storia collettiva.

Secondo una delle ipotesi più accreditate, in origine della tradizione c’è il cambiamento del calendario da giuliano a gregoriano. Secondo tale ipotesi, la bolla papale di Papa Gregorio nel 1582 ottenne l’effetto di confondere non poco i contadini francesi che dal 25 marzo al primo aprile celebravano il Capodanno scambiandosi pacchi dono. Con il nuovo calendario, la festa passo al primo di gennaio, ma molti popolani sembrarono non recepire immediatamente il passaggio, finendo per essere scherniti dagli altri.

Questa storiella sarebbe quindi l’origine del pesce d’aprile, appunto fare uno scherzo e deriderne poi la vittima (seppur bonariamente). Al di là del fatto storico, ovvero il cambio di calendario e la bolla papale, non ci sono però fonti certe relative alla confusione popolana eccetera. Il tutto quindi non può che rimanere una semplice ipotesi su come siano andate realmente le cose. A conti fatti, comunque, quella appena raccontata rimane comunque la più accreditata, visto che le tante altre sembrano totalmente campate in aria, come le pesche infruttuose degli antichi pescatori o le somiglianze con alcuni miti dell’età classica.

