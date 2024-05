Con l’arrivo dei social si è fatta avanti negli ultimi anni una nuova figura, quella degli influencer. Ma non è di questo che si vuole occupare la classifica del Time, bensì delle persone più influenti del mondo, vere e proprie figure mediatiche capaci di scandire il nostro tempo con il proprio lavoro e la propria personalità. Quali sono quindi i personaggi che stanno segnando questa epoca? Nella lista delle top 100 ci sono anche due stilisti.

È anche una questione di stile

Se anche il mondo della moda finisce sotto i riflettori del Time, allora la nuova classifica acquista ancora più fascino.

Sono passati oltre 100 anni dal 1923 ad oggi, anno in cui venne inaugurata la prima classifica dedicata alle persone più influenti del mondo. Fotografare l’attualità non è solo raccontare notizie e avvenimenti importanti, ma anche scoprire come sta cambiando il mondo attraverso ritratti di famose celebrità, capaci di catalizzare l’attenzione e scandire il nostro tempo. Il Time quindi inserisce nell’elenco del 2024 anche due stilisti, stiamo parlando di Tory Burch e Jonathan Anderson, capaci ora di finire in classifica insieme a personaggi importanti come Dua Lipa, Yulia Navalnaya, Elliot Page,e Sofia Coppola.

Il nostro attuale premier è l’unica italiana presente in questa importante lista, e poco importa se gli attuali sondaggi politici la vedono in leggera flessione rispetto al recente passato. Vediamo alcuni nomi illustri presenti in classifica. Ecco gli artisti, personaggi del mondo dello spettacolo che stanno segnando il nostro tempo: Dev Patel, 21 Savage, Alia Bahtt, Jenny Holzer, Colman Domingo, Da’Vine Joy Randolph, Lauren Groff, Jeffrey Wright, Fantasia Barrino, Leslie Odom Jr., LaToya Ruby Frazier, Alex Edelman, James McBride e Brooks Headley.

Per quanto riguarda i leader abbiamo invece: Yulia Navalnaya, Narges Mohammadi, Donald Tusk, William Lai, Greg Abbott, Marina Silva, William Burns, E. Jean Carroll, Rena Lee, Javier Milei, Ferdinand “Bongbong” Marcos, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Elise Stefanik, Diana Salazar Méndez, Jack Smith, Ajay Banga, Gavin Newsom, William Ruto, Giorgia Meloni, Li Qiang, Jigar Shah, Lauren Blauvelt, Andriy Yermak.

Persone più influenti al mondo

Come detto, a destare particolare interesse ci sono due nomi nuovi, ossia due stilisti che stanno catturando l’attenzione del mondo, i già citati Tory Burch e Jonathan Anderson. La prima è una stilista filantropa nata nel 1966 in Pennsylvania che è riuscita a combinare classico e moderno facendo del suo brand stilistico un importante marchio innovativo. Nel 2009 ha lanciato poi un’iniziativa volta ad aiutare le donne imprenditrici attraverso programmi di supporto finanziario e istruzione. L’altro nome è quello di Jonathan Anderson, nato nell’Irlanda del Nord nel 1984. Dotato di uno stile avanguardista e audace, è salito alla ribalta con una collezione unisex che ha subito catturato l’attenzione del pubblico. La sua grande creatività gli è valsa nel 2013 la nomina a direttore creativo del Loewe. Il suo stile sembra in grado di cogliere le tendenze del momento catturando i desideri di ognuno di noi. Insomma, al pari della sopra citata Burch, un vero e proprio fuoriclasse del settore.

I punti più importanti…