Percorsi per giovani in vacanza, itinerari alla scoperta del mondo

Cosa fare durante l’estate? Il mese di agosto è arrivato in tutto il suo calore e le vacanze incombono. Una nuova tendenza potrebbe presto prendere piede, quella dei percorsi per giovani, una serie di itinerari mirati e che hanno lo scopo di offrire ai ragazzi un’esperienza diversa a contatto con la natura. Vediamo di cosa si tratta.

Un’estate lontana dagli smartphone

Tante esperienze proposte per questa bollente estate 2023, ma dove andare in vacanza, tra l’altro con rincari anche abbastanza preoccupanti? Se non vi va la solita vacanza a Ibiza, tra la movida dei locali notturni, e volete invece sperimentare nuove avventure a stretto contatto con la natura, allora questi percorsi per giovani potrebbero fare al caso vostro. Dopo le vacanze studio e quelle caratterizzate dai corsi per imparare qualche sport da spiaggia, tipo il surf, ecco i cammini per i giovani. Si tratta infatti di un’esperienza che ci mette a stretto contatto con la natura e ci chiede solo di passeggiare. Viaggiare a piedi sta diventando improvvisamente cool.

Dopo il trend delle vacanze in bicicletta, spunta una nuova soluzione che la lo scopo naturalmente di coinvolgere i giovani, da sempre restii ad allontanarsi dagli smartphone e dalla tecnologia in generale per sperimentare nuove esperienze oggi un po’ desuete.

La particolarità di tale novità è che offre davvero tantissime soluzioni a coloro che vogliono avventurarsi in questa nuova esperienza vacanziera. Ci sono i percorsi per giovani interessati alla fauna selvatica, quindi passeggiate in cerca della tana della volpe, oppure itinerari che seguono le tracce del lupo. Non mancano poi quelli che vogliono coinvolgere anche il nostro lato pratico, come quelli che ci permettono di costruire una capanna. Lunghe passeggiate verso il pendio per poi tuffarsi nel torrente e tutta una serie di avventure tutte a contatto con la natura, al fine di permette ai ragazzi di scoprire quanto è ancora enorme il mondo al di là dei social network.

Percorsi per giovani in vacanza, un nuovo trend

Insomma, la scelta è davvero vasta e ce n’è per tutti i gusti. Tra i portabandiera di questo nuovo trend c’è la Compagnia dei Cammini, associazione che promuove il turismo responsabile. Tali vacanze sono rivolte sia ai più piccoli che per gli adolescenti, con o senza genitori. Tali escursioni possono durare dai 3 ai 7 giorni e vengono organizzate con pernottamenti in strutture economiche o anche direttamente in tenda. Per i ragazzi dai 13 ai 17 anni particolarmente consigliato il cammino Wildfox. I partecipanti si metteranno sulle tracce della volpe selvatica sull’Appennino tosco-emiliano. C’è poi il cammino del lupo, che ci mette sulle tracce di questo affascinante animale attraversando le Alpi Marittime e il parco naturale del Mercantour, in Francia. Questi percorsi per giovani hanno alla base una filosofia di vita che sarebbe un bene recuperare.

Stare a contatto con la natura incontaminata, riscoprire nuove sensazioni attraverso essa e, naturalmente, promuovere il benessere fisico. Le passeggiate fanno infatti molto bene al nostro organismo e ci permettono di rimanere in salute. Inoltre, questi percorsi hanno lo scopo di promuovere il cibo biologico, quello naturale e a base di prodotti locali. Insomma, si tratta di un’esperienza che per molti potrebbe essere nuova, ma che allo stesso tempo farà bene sia al corpo che alla mente.

Riassumendo…