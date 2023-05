Pensioni giugno: cedolino online ecco come leggerlo

Il cedolino pensione di giugno è disponibile online sul sito Inps. Tutti i pensionati possono quindi visualizzare l’importo, le trattenute e tutte le voci relative al pagamento della sesta rata mensile del 2023 in pagamento la prossima settimana. L’accredito della pensione sarà effettuato giovedì 1 giugno per tutti i pensionati. Sia per chi ritira l’assegno in Banca, sia per chi lo ritira in Posta.

Come sempre, però, chi ritira la pensione in contanti presso gli uffici postali è tenuto a rispettare apposito calendario. L’Inps, in collaborazione con Poste Italiane, ha infatti predisposto apposita turnazione alfabetica in base alle iniziali del proprio cognome per evitare assembramenti e consentire alle Poste l’espletamento regolare di tutti i servizi senza intoppi. Misura adottata durante la pandemia, ma diventata ormai definitiva.

Pagamento pensione di giugno, conguagli e trattenute

In una nota l’Inps ricorda che nell’importo delle pensioni giugno 2023, oltre all’Irpef mensile, sono trattenute anche le addizionali comunali a titolo di acconto e saldo 2023 e l’addizionare regionale in base all’aliquota della regione di residenza del pensionato.

Tutte le voci sono elencate e specificate nel cedolino.

Coloro che hanno in corso trattenute a seguito del pignoramento del quinto di pensione potrebbero ritrovarsi anche dei conteggi diversi a seguito del ricalcolo della rate. L’Inps ha infatti aggiornato le applicazioni che tengono conto del nuovo importo minimo di pensione non aggredibile dal 1 gennaio 2023, quindi ci potrebbero essere dei riaccrediti parziali.

Ricordiamo, inoltre, che gli importi delle pensioni sono stati rivalutati per tutti dal 1 gennaio 2023 secondo le fasce adottate dalla legge di bilancio e che prevedono un adeguamento pieno solo fino a 2.101,52 euro al mese.

100% fino a 4 volte il trattamento minimo

85% da 4 a 5 volte il trattamento minimo

53% da 5 a 6 volte il trattamento minimo

47% da 6 a 8 volte il trattamento minimo

37% da 8 a 10 volte il trattamento minimo

32% oltre le 10 volte il trattamento minimo

Per chi ritira l’assegno in contanti

Lo schema completo delle rivalutazioni è il seguente:

Per chi ritira la pensione in contanti presso gli uffici postali, invece, le date di pagamento sono le seguenti in base alle iniziali del proprio cognome:

giovedì 1 giugno: A-B;

sabato 3 giugno: C-D;

lunedì 5 giugno: E-K;

martedì 6 giugno: L-O;

mercoledì 7 giugno: P-R;

giovedì 8 giugno: S-Z.

La misura, sperimentata durante il periodo della pandemia per evitare assembramenti e rischi sanitari, è diventata definitiva. Utile per agevolare le operazioni e i servizi postali durante il giorno di pagamento delle pensioni.

Per le persone anziane in difficoltà e che non possonor ecarsi in Posta è sempre disponibile il servizio di consegna della pensione, mediante delega ai Carabinieri. Il servizio va prenotato in anticipo tramite Poste Italiane.

Più specificatamente, il servizio è rivolto a tutti i cittadini over 75 ed è gratuito. Funziona attraverso l’istituto della delega ai Carabinieri, purché il pensionato non abbia già delegato altre persone o familiari. Per poter usufruire di tale servizio, rivolto soprattutto a persone sole e in difficoltà, è necessario prendere contatti con Poste Italiane al numero verde 800556670 oppure presso l’ufficio di zona.

Pensioni giugno, come leggere il cedolino

Ma come si fa a consultare il cedolino pensione di giugno dal sito Inps? Ebbene, visualizzare gli importi in arrivo è molto semplice. Basta recarsi sul sito Inps da Pc, tablet o smartphone e cliccare sull’apposito servizio nel quale sono presenti anche le notifiche di pagamento della rendita.

Ricordiamo che per accedere a tale servizio è necessario disporre delle credenziali digitali personali. Cioè Spid, Cie o Cns. Dallo scorso anno l’autenticazione mediante Pin è stata dismessa per fornire un maggiore livello di sicurezza ai propri dati personali.

Per consultare il proprio cedolino, una volta entrati sul sito Inps, è quindi necessario cliccare su “Cedolino della Pensione” e poi recarsi su link “Vuoi visualizzare il cedolino”, quindi aprire “Verifica Pagamenti”.