Certi lavori a 67 anni non si possono fare: Durignon (Lega) contro i requisiti Fornero per la pensione

Per gli ultrasessantenni c’è ancora speranza di poter andare prima in pensione. La riforma delle pensioni è sempre un tema caldo. Non è passato molto tempo da quando il governo ha lasciato intendere senza mezzi termini che quota 41 per adesso non si farà. Ovviamente è solo rimandata. Pochi giorni fa, inoltre, Giorgia Meloni ha ammesso che nel 2023 anticipare il pensionamento dei lavoratori previsto dalla Legge Monti-Fornero del 2011 è impossibile perché non ci sono le coperture economiche. Insomma, è tutto rimandato all’autunno.

Riforma delle pensioni, il Governo vuole superare la Legge Fornero: certi lavori a 67 anni non si possono fare

Alcune rassicurazioni non da poco, però, arrivano dal sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, durante una tavola rotonda dell’organizzazione Aepi, Associazioni europee di professionisti e imprese, che ha chiarito che il governo riuscirà sicuramente a superare la legge Fornero sottolineando che il percorso è iniziato con quota 100 e quota 41 con 62 anni di età, dunque si sta lavorando per portare avanti il progetto, visto che ci sono davanti 5 anni di legislatura per poter lavorare a questi obiettivi.

“Ho letto l’intervista del presidente dell’Inps, che dovrebbe gestire e non fare politica, in cui dice che andrebbe mantenuta la legge Fornero”.

Si parla anche della sicurezza sul lavoro

Il sottosegretario ha replicato all’intervista a La Stampa in cui Tridico ha parlato della sostenibilità del sistema previdenziale e del fatto che bisognerebbe tenere la legge Fornero per non peggiorare ancora il quadro demografico:

E sul tema della sicurezza del lavoro, il sottosegretario si è particolarmente soffermato, confermando che:

“tanti incidenti avvengono anche perché i lavoratori ad un certa età non sono più adeguati a certe mansioni: a 65-66 anni non hanno la contribuzione necessaria per andare in pensione e devono ancora lavorare“

E in merito ha ribadito che all’obiettivo degli 0 infortuni manca ancora troppo.

Gli incidenti, però, sono ancora molti e servirebbe anche un cambio di rotta. A partire dalla scuola. E l’esecutivo vuole arrivarci.Durigon, quindi, ha posto l’attenzione sui ritmi lavorativi legati all’età, soprattutto se parliamo di quei lavori che hanno ritmi elevati.Anche fare l’insegnante dopo una certa età, ad esempio, è a rischio. Alcuni studi hanno confermato che determinate patologie colpiscono le persone che sono costrette a rimanere al lavoro dietro la cattedra dopo i 60 anni. In parole povere, più si lavora, quindi si allunga l’età lavorativa, più si rischia l’avanzamento di malattie professionali. Insomma, alcune patologie sono strettamente collegate al lavoro ed è per questo che ad una certa età alcuni lavori non si dovrebbero più fare. Il percorso del nuvo governo per superare la legge Fornero, quindi, è appena iniziato.