Quando saranno pagate le pensioni di aprile 2023, ecco le date in base al cognome

L’arrivo della pensione è uno dei momenti più importanti per i pensionati, che si recano in posta ogni mese contenti di ricevere il denaro che spetta. Anche per il mese di aprile, quindi, ci si prepara all’attesa del ricevimento del cedolino. L’Inps, infatti, sta preparando un nuovo calendario per il pagamento delle pensioni di aprile. Nonostante il mese di marzo non è ancora finito, l’Ente nazionale della previdenza sociale ha già reso disponibili le date per il pagamento delle pensioni durante il prossimo mese, che sarà anche ricco di feste e ponti. La riscossione delle pensioni, infatti, avviene tra il 1 aprile e il 7 aprile. Va anche ricordato che il ritiro delle pensioni avviene tramite gli uffici di Poste Italiane per chi non ha chiesto l’accredito sul conto.

Pensioni aprile, ecco le date dei pagamenti in base al cognome

Un’altra novità, riguarda anche l’arrivo nel cedolino delle quote di maggiorazione.

Insomma, chi non ha ancora ricevuto l’adeguamento al trattamento nel mese di marzo, questo dovrebbe arrivare ad aprile. Ecco perché, qualche pensionato riceverà unapiù sostanziosa.Va anche ricordato, che per le pensioni minime dovrebbe scattare l’adeguamento in base alle disposizioni operative già ufficializzate dall’INPS, che parlano di una rivalutazione del 100%. Tornando al tema del nostro articolo, quindi alle date del, ricordiamo l’Inps ha disposto il ritiro della pensione presso gli uffici postali e quindi, per chi vuole ritirare in contanti la pensione, è possibile recarsi durante le date indicate presso uno degli uffici postali presenti sul territorio.

Valgono sempre le solite regole ossia quella del cognome.

La delega

Il pensionato deve recarsi nell’ufficio postale rispettando la data, l’ora indicata e la prima lettera del cognome. I pagamenti dovrebbero partire da sabato 1 aprile tenendo conto dei cognomi con questo calendario:lettera A – B sabato 1° aprilelettera C – D lunedì 3 aprilelettera E – K martedì 4 aprilelettera L – O mercoledì 5 aprilelettera P – R giovedì 6 aprilelettera S – Z venerdì 7 aprile.

Per sicurezza i pensionati possono controllare le date del pagamento Inps disponibili nel “fascicolo previdenziale del cittadino”, servizio disponibile per chi ha accesso al sistema con lo Spid o CNS – Carta Nazionale dei Servizi.

Per quanto riguarda la delega, ossia l’impossibilità del pensionato di andare a ritirare la pensione e quindi l’autorizzazione a mandare un parente al ritiro, è possibile farlo con la certificazione redatta e sottoscritta e il possesso dei documenti sia del pensionato sia del parente che deve ritirare la pensione per conto del pensionato.

La delega può essere richiesta durante la domanda di pensionamento ma anche in seguito e diversi anni dopo. La richiesta dovrà essere esaminata dall’Inps che poi renderà attiva la figura del soggetto delegato che potrà ritirare la pensione presso gli uffici postali.