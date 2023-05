Pedaggio autostrada: il trucco che gli automobilisti usano per non pagarlo (ma da non seguire)

La crisi economica non c’entra nulla stavolta, c’entra invece la cultura tutta italiana del voler essere per forza di cosa creativi, o meglio inventarsele tutte pur di non pagare. D’altronde siamo il Paese della fantasia al potere per eccellenza, quello in cui per molte persone bastano e avanzano il sole, il cibo e il mare, mentre tutto il resto passa in secondo piano. L’ultima trovata, anche se per la verità non è nemmeno troppo originale, riguarda il mancato pagamento dell’autostrada. Esiste infatti un trucco usato da più di un automobilista per non pagare il pedaggio autostradale. Quale? Ve lo diciamo subito, ma vi diciamo anche che qualsiasi tentativo di emulazione equivale a commettere un illecito.

Il trucco usato dagli automobilisti per non pagare il pedaggio in autostrada

L’importo del pedaggio dell’autostrada è tanto più oneroso quanti sono i km che si percorrono tra l’ingresso e l’uscita.

Ad esempio il pedaggio del tratto autostradale Ancona-Bologna costerà di più rispetto al pedaggio richiesto per percorrere il tratto da Ancona a Civitanova Marche. Detto questo, ci sono diversi automobilisti che pensano sia giusto non pagare alcun pedaggio. Da qui ci si ingegna per far sì che il tratto autostradale risulti alla fine della fiera gratuito. In che modo? Con un trucco tanto banale quanto pericoloso, per sé e per gli altri automobilisti.

Il trucco per non pagare il pedaggio autostradale è il seguente: passare dal varco Telepass senza però avere il dispositivo installato a bordo ma sfruttando quella frazione di secondo in cui la sbarra rimane alzata dopo il passaggio dell’automobilista precedente (quest’ultimo sì in possesso del Telepass).

Pedaggio autostrada: il trucco che gli automobilisti usano per non pagarlo (ma pericoloso)

Va da sé oltre a commettere un illecito, si sta mettendo a rischio anche la propria sicurezza. Visto che la sbarra potrebbe chiudersi all’improvviso e finire contro il veicolo. O peggio ancora, oltre a essere colpiti dalla sbarra si potrebbe innescare un pericoloso tamponamento.

Un altro trucco utilizzato dagli automobilisti è un po’ più ingegnoso, ma anche in questo caso perfettamente inutile: l’installazione di una Viacard falsa. Questi automobilisti si dirigono sì verso il varco del Telepass e quando vedono che la sbarra non si alza domandano al casello se è possibile procedere ugualmente dal momento che si sono accorti soltanto ora di avere la carta scaduta o danneggiata. Così facendo, passano sì senza problemi al casello senza pagare, ma non sanno forse che il mancato pagamento equivale a una multa che può arrivare fino a 338 euro, un importo ben più alto rispetto a quello che avrebbero dovuto pagare per il pedaggio.

Senza contare una decurtazione di ulteriori due punti dalla patente. Insomma, molti automobilisti, pur di non pagare il pedaggio sono disposti a mettere in atto anche dei trucchi pericolosi. Il primo è quello di sfruttare il telepass di altri, ossia di passare dalla sbarra usando quel momento in cui il veicolo davanti l’ha usato. Il secondo, molto pericoloso ugualmente, è l’installazione di una Viacard falsa. In ogni caso, si tratta di trucchi da non seguire assolutamente, perchè sono anche non leciti. Ma il fatto che si sia diffusa la notizia che alcuni mettono in pratica questi stratagemmi fa capire molto di dove ormai si spingono le persone.