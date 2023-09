Patto anti inflazione: l’elenco dei supermercati aderenti che offrono prodotti a prezzi calmierati

I rincari per le famiglie italiane sono diventati insostenibili. Dopo il carburante e le bollette, anche la spesa alimentare da oltre un anno e mezzo ha raggiunto prezzi spropositati. Tutta colpa dell’inflazione. Ecco perché il Governo ha deciso di introdurre un trimestre anti inflazione. Dal 1 ottobre al 31 dicembre, alcuni prodotti di largo consumo, costeranno meno. Il 28 settembre a Palazzo Chigi la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso hanno firmato il patto anti inflazione che per tre mesi consentirà alle famiglie di acquistare alcuni prodotti con sconti del 10%.

Patto anti inflazione: chi aderisce

Si tratta soprattutto di prodotti molto comuni come pannolini, prodotti per l’infanzia, prodotti per l’igiene, ma anche prodotti alimentari di vario tipo, che saranno designati da un bollino tricolore per essere riconosciuti. Ma quali sono i supermercati, discount, associazioni e aziende che hanno deciso di aderire al patto anti inflazione? All’iniziativa aderiscono: Farmacieunite, Assofarm, FederFarma Dis, Federdistribuzione, Coop, Conad, Confcommercio, Fiesa, Confimprese, Confcooperative, Federfarma, Colpi, Federazione Nazionale Parafarmacie italiane, Una Tisp, Mnlf.

All’iniziativa, che andrà avanti per tre mesi, hanno aderito anche 17 associazioni rappresentative dell’industria alimentare e non, dell’agricoltura e della trasformazione tra cui:

Assogiocattoli

Federalimentare

Confcooperative-Fedagri Pesca

Centro Marca

Union Food

Union Alimentari

Confagricoltura

Coldiretti

IBC (Industria Beni e Consumo)

Cna Nazionale

Confartigianato

Confimi Industria

Copagri

Confapi

Legacoop agroalimentare

Casartigiani

Agricoltori italiani.

Supermercati e discount aderenti

Per quanto riguarda, invece, i supermercati, discount e punti vendita aderenti, ce ne sono 25 mila in tutta Italia. I supermercati variano in base alle città ma le catene aderenti sono le seguenti:

Despar

Conad

Margherita

Todis

Interspar

Si con te

Coop

Oasi

Tigre

Eurospar

Natura si

Iperspar

Penny market

Cuor di crai

Etè

Decò

Art discount

Iper coop

Piccolo

Sigma

Sebon

Esselunga

Di più

Spesa Fresca

Vivo

Bieffe

City

Sapori e dintorni

SUPERMERCATI PEWEX

Elite

Dem

Sacoph

Agorà

Iperfamily

Incoop

Famila

Il gigante

Incoop

Bennet

Lloyds Farmacia

La Esse

Svelto A&O

Gala Superstore

Urrà

Smk

Pesto Fresco

Migross

Hippocrates.

Aderiscono poi varie farmacie e parafarmacia a livello locale. L’elenco completo città per città con tutti i supermercati, discount e ipermercati, oltre che le farmacie, parafarmacie e altri negozi locali, si trovano nel link dedicato al patto anti inflazione del Mimit

Patto anti inflazione: l’elenco dei supermercati aderenti che offrono prodotti a prezzi calmierati

I consumatori potranno fare affidamento a questo elenco per trovare i prodotti scontati, considerando che la maggior parte delle catene aderiscono. Una volta all’interno del punto vendita, tutti quei prodotti a meno, che fanno parte dell’iniziativa, saranno contrassegnati da un bollino tricolore. Durante la firma del patto, la premier Meloni ha chiarito che si tratta di un bel messaggio nei confronti dei cittadini mentre il ministro Urso ha detto che il trimestre anti inflazione coprirà anche le feste natalizie.

Di parere contrario Massimiliano Dona, presidente dell’Unione nazionale consumatori che ha parlato di «Uno spettacolo scadente»:

«Si tratta di un patto senza obblighi, in cui ci si appella al buon cuore di chi lo ha sottoscritto, perché diventi più buono. Un fioretto in previsione del prossimo Natale. Una presa in giro per le famiglie che faticano ad arrivare a fine mese ».

