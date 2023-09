Patrimonio dell’Unesco, l’Italia conserva il primato e aggiunge altri beni

Ci sono due new entry nei beni italiani considerati patrimonio dell’Unesco. La lista si infoltisce nuovamente e fa del nostro paese la nazione che ne conta di più. Si tratta di un grande vanto per l’Italia e questo non può che inorgoglire tutti noi. Ma quali sono i due nuovi beni entrati in lista? Scopriamo inoltre l’elenco completo con tutti i luoghi entrati nell’albo del prestigioso organo direttivo per i siti protetti.

Le due new entry

Il comitato del Comitato del World Heritage ha deciso che i Gessi e le Evaporiti dell’Emilia Romagna devono far parte del patrimonio Unesco. I beni protetti dal direttivo diventano dunque 59 e l’Italia, con questo numero, può vantarsi di aver conservato il primato assoluto rispetto a tutte le altre nazioni. L’organo ha infatti esaminato tante candidature e ha offerto la nomina a bene dell’umanità anche ad altri siti, cosa che poteva mettere a rischio il primo posto del nostro paese.

E invece, così non è stato, visto che altri due siti italiani vengono inseriti in lista. Come detto, sono ben 59 i beni nazionali considerati patrimonio Unesco. Ecco la prima parte della lista:

1- Le incisioni rupestri della Valcamonica

2- La Chiesa e il Convento Domenicano di Santa Maria delle Grazie dove c’è il “Cenacolo” di Leonardo da Vinci

3- Il centro storico di Roma, i beni extraterritoriali della Santa Sede e San Paolo fuori le Mura

4- Il centro storico di Firenze

5- Piazza del Duomo, Pisa

6- Venezia e la Laguna

7- Il centro storico di San Gimignano

8- I Sassi e il Parco delle Chiese Rupestri di Matera

9- La città di Vicenza e le Ville del Palladio del Veneto

10- Crespi d’Adda

11- Ferrara, città del Rinascimento, e il Delta del Po

12- Il centro storico di Napoli

13- Il centro storico di Siena

14- Castel del Monte

15- I monumenti paleocristiani di Ravena

16- Il centro storico di Pienza

17- I trulli di Alberobello

18- Palazzo Reale del XVIII di Caserta con il Parco, l’Acquedotto vanvitelliano e il Complesso di San Leucio

19- L’area archeologica di Agrigento

20- Le aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata

21- L’orto botanico di Padova

22- La Cattedrale, la Torre Civica e Piazza Grande di Modena

23- La Costiera Amalfitana

24- Portovenere, le Cinque Terre e le isole (Palmaria, Tino e Tinetto)

25- Le residenze della Real Casa Savoia

26- Su Nuraxi di Barumini

27- Piazza Armerina, villa romana del Casale

28- L’area archeologica e la Basilica Patriarcale di Aquileia

29- Il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, nello specifico i siti archeologici di Paestum, Velia e la Certosa di Padula

30- Il centro storico di Urbino

Patrimonio Unesco, le altre bellezze italiane

Il nostro paese vanta senza dubbio tante bellezze, ed è per questo che il turismo continua a ottenere grandi riscontri ogni anno. L’elenco stilato dal World Heritage è davvero lungo, soprattutto per quanto concerne i beni dell’umanità in Italia.

E dire che le due new entry sono state davvero provvidenziali, visto che laè salita a 57. Se non ci fossero stati quindi i Gessi e le Evaporiti dell’Emilia Romagna, i cinesi avrebbero agguantato il primo posto insieme al nostro paese. Ma ora concentriamoci sulle altre 29 posizioni. Eccole:

31- Villa Adriana, Tivoli

32- Assisi, la Basilica di San Francesco

33- La città di Verona

34- Le isole Eolie

35- Villa d’Este, Tivoli

36- Le città tardo barocche della Val di Noto

37- I Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia

38- Monte San Giorgio

39- Le necropoli etrusche di Cerveteri e Tarquinia

40- La Val d’Orcia

41- Siracusa e la Necropoli rupestre di Pantalica

42- Genova, le Strade Nuove e il Sistema dei Palazzi dei Rolli

43- Le antiche faggete primordiali dei Carpazi e di altre regioni d’Europa

44- Mantova e Sabbioneta

45- La ferrovia retica nei paesaggi dell’Albula e del Bernina

46- Le Dolomiti

47- I longobardi in Italia, i luoghi del potere

48- I siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino

49- Le ville e i giardini medicei in Toscana

50- L’Etna

51- Il paesaggio vitivinicolo del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato

52- La Palermo arabo-normanna e le Chiese di Cefalù e Monreale

53- Le opere di difesa veneziane tra il XVI e il XVII secolo: Stato di Terra e Stato di Mare occidentale

54- Ivrea, città industriale del ‘900

55- Le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene

56- I cicli di affreschi del Trecento di Padova

57- Le grandi città termali d’Europa

58- I portici di Bologna

59- Il carsismo nelle evaporiti e nelle grotte dell’Appennino Settentrionale (Gessi e le Evaporiti dell’Emilia Romagna)