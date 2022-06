Patatine fritte surgelate: le migliori marche del 2022 secondo ultimo test

La rivista francese 60 Millions de Consommateurs ha compiuto una ricerca su 9 marche di patatine fritte surgelate per verificare gli ingredienti utilizzati. In teoria, questo tipo di prodotto dovrebbe essere composto unicamente da patate e olio. Peccato però che teoria e pratica spesso non combacino. Al termine dell’indagine, la rivista fa sapere che i test di laboratorio hanno confermato la presenza anche di sale, additivi e zuccheri. E non si tratta nemmeno di un caso isolato, dal momento che quasi sempre la lista degli ingredienti è da considerarsi più lunga rispetto a quella che dovrebbe essere sulla carta. Ma quali sono le migliori marche di patatine fritte?

9 marche testate

Delle 9 marche testate, otto sono di private label e una sola di in un marchio molto noto a livello internazionale. Eccole: McCain, Aldi, Auchan, Carrefour, Casino, E.Leclerc, Intermarché, Lidl, Picard. Ad eccezione di McCain, leader mondiale nella produzione di patate surgelate, 60 Millions de Consommateurs ha preferito concentrarsi sulle marche di private label presenti anche in Italia, tra cui Carrefour, Auchan e Lidl.

Ecco quali sono stati i risultati, dopo aver visto quali sono le migliori polpe di pomodoro.

Le migliori marche di patatine fritte surgelate del 2022 secondo un test francese

Per determinare una classifica vincolante, 60 Millions de Consommateurs ha stilato una serie di indici di qualità. Il primo corrisponde al quantitativo di patate: a sorpresa, è Lidl a fare meglio di tutti con il 96%, seguita a ruota da Picard e Intermarché, rispettivamente con il 94,5% e il 93%, mentre le patatine fritte surgelate di Auchan e Carrefour non superano il 90%.

Lidl eccelle anche nell’indice di qualità relativo al quantitativo di sale: 0,08 g su 100 g, meglio di Picard (0,14 g su 100 g) e Auchan (0,23 g su 100 g).

Altra nota di merito sugli additivi: contro i 6 additivi contenuti nelle patatine fritte surgelate di McCain, Casino, Aldi, Auchan e Carrefour, Lidl è l’unica insieme a Picard a garantire un prodotto con nessun additivo. Insomma, secondo il test francese, le patatine fritte surgelate di Lidl sono tra le migliori in assoluto insieme a quelle di Picard e Intermarché.