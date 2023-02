Pasta 100% italiana in vendita nei discount: ecco le marche migliori

Siete curiosi di sapere qual è la pasta migliore in vendita nei discount? Il caro energia e l’inflazione di questi ultimi mesi hanno costretto numerose famiglie italiane a cambiare abitudini di spesa. Chi prima era solito andare a fare la spesa due o più volte alla settimana, in supermercati diversi, ora cerca di andare una sola volta. Non solo però, perché poi c’è da considerare anche la scelta del supermercato. Nel 2023, così come nel 2022, sono sempre di più gli italiani a fare la spesa nei discount, a caccia di offerte per cibo e bevande. E siccome non si può rinunciare al piatto principe della cucina italiana, ossia la pasta, ecco che l’ultima inchiesta condotta da GreenMe diventa di grande attualità.

Il magazine online di alimentazione, salute naturale e benessere ha indagato sull’origine del grano impiegato per realizzare la pasta venduta nei principali discount presenti in Italia. Tra questi GreenMe ha preso in considerazione Lidl, Eurospin, Todis e In’s.

I risultati dell’indagine di GreenMe sulla pasta in vendita nei discount

Ecco i risultati dell’indagine.

Dall’indagine emerge che vi è una precisa tendenza: da una parte c’è una pasta più economica, che ha alla base grano Ue non Ue; dall’altra una pasta più costosa realizzata con grano 100% italiano. Se dovessimo trarre subito le conclusioni, diremmo che in linea generale al discount quella che acquistiamo al miglior prezzo è con grano estero. Volendo però spendere qualcosa in più è possibile anche comprare pasta prodotta qui in Italia. Non si tratta, come sappiamo, di un dettaglio trascurabile. Il motivo è semplice: con il grano estero aumenta il rischio di contaminazione da glifosato.

L’ideale – riporta l’approfondimento di GreenMe – è comprare pasta biologica.

Da Lidl la pasta Combino è con grano duro Ue e non Ue. In alternativa è possibile acquistare la pasta trafilata al bronzo, sempre di Combino, con grano 100% italiano, spendendo qualcosa in più rispetto alle penne rigate di semola di grano duro.

Le marche migliori

In maniera analoga da Eurospin la pasta Tre Mulini appartenente alla linea base contiene grano Ue e non Ue. Ma sempre da Eurospin e sempre con il marchio Tre Mulini, si può comprare anche quella trafilata al bronzo con grano 100% italiano. Così come avviene da Lidl, anche da Eurospin notiamo come la pasta realizzata con grano italiano costi di più rispetto a quella con grano Ue non Ue.

Situazione simile presso il discount Todis. La pasta Cuore Mediterraneo nella linea base è con grano Ue e non Ue. Mentre la pasta trafilata al bronzo sempre di Cuore Mediterraneo è con grano duro italiano. Per entrare più nello specifico, è con semola di grano duro Kronos al 100% coltivato in Italia.

Infine all’iN’s c’è la pasta Novella con grano Ue e non Ue, insieme all’alternativa Selezione Più trafilata al bronzo con 100% grano italiano.