Pasqua 2023: le 5 mete italiane più economiche dove andare in vacanza

Pasqua, oltre che per mangiare colombe e uova di cioccolato, è uno dei periodi perfetti per andare in vacanza o semplicemente concedersi un weekend per staccare la spina. In Italia esistono migliaia di mete che permettono di scoprire natura, arte, cultura e paesaggi e non di rado anche a prezzi accessibili. Ecco le 5 mete più economiche dove andare in vacanza per Pasqua 2023. Sicuramente non possiamo non citare la Riviera Romagnola con la sua cultura del buon cibo, gli scorci meravigliosi di Polignano a Mare, la città di Reggio Calabria con le sue spiagge, ma anche le Cinque Terre, che non hanno bisogno di presentazione, così come la Costiera Amalfitana.

Pasqua alle Cinque Terre

Tra le mete ideali per una vacanza di Pasqua spiccano sicuramente le Cinque Terre, dove panorami mozzafiato fanno da sfondo ad un ambiente unico e protetto patrimonio dell’umanità UNESCO. Le perle delle Cinque Terre sono Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore.

La Riviera Romagnola

Raggiungere le 5 terre è anche molto semplice grazie ai treni. Solitamente si possono raggiungere queste località con quelli regionali tramite la Ferrovie Genova-La Spezia. In ogni stazione si trovano anche delle informazioni sul Parco e si può acquistare una card per visitarle tutte. Riomaggiore è perfetta per scoprire panorami unici. Manarola per le casette colorate, mentre Corniglia è uno dei borghi arroccati più belli. C’è poi Vernazza, da dove ammirare il porticciolo, e Monterosso con il suo centro storico. Anche per dormire si trovano dei Bed and Breakfast a 40 euro circa.

Anche la Riviera Romagnola è perfetta per un weekend di Pasqua. Difficile non conoscere le rinomate località come Rimini, Riccione, Cattolica, Cesenatico, Bellaria-Igea Marina.

La Costiera Amalfitana

Da sempre sono le mete preferite degli italiani non solo per le lunghe spiagge e gli stabilimenti attrezzati, ma anche per la buona cucina, la movida e le numerose attrazioni come il parco di Oltremare, Acquafan, la vicina Mirabilandia o l’Italia in miniatura. La riviera romagnola è anche conveniente perché si trovano offerte a 30 euro.

Tra le mete ideali a Pasqua è impossibile non citare la Costiera Amalfitana, Patrimonio Mondiale dell’Umanità, una delle più suggestive al mondo per i suoi scorci, i panorami mozzafiato e i paesini arroccati. Impossibile non innamorarsi di Amalfi, Positano, Ravello, Maiori e Minori. Un tour solitamente inizia

Da Maiori passando per Ravello, fino a raggiungere Amalfi e le bellissime spiagge di Positano. Per dormire si trovano ottime proposte a 35 euro in agriturismo.

Polignano a Mare

Anche Polignano a Mare è una bellissima idea per una vacanza di Pasqua. Perla della Puglia, ha dato i natali al cantautore Domenico Modugno ed è nota per il suo centro storico e la famosa spiaggia diventata una delle più instagrammabili in Italia. Si può raggiungere anche in treno o auto. La visita solitamente parte dal ponte Lama Monachile o dalla terrazza di Piazza Vittorio Emanuele II. Da non perdere anche la Piazza dell’Orologio e Piazza San benedetto. Dormire a Polignano è economico, inoltre si possono trovare offerte a 25 euro a notte.

Reggio Calabria e le sue spiagge

Infine, impossibile non citare Reggio Calabria, una città ricca di storia e cultura ma anche belle spiagge che danno sullo stretto di Messina. Si raggiunge facilmente in treno e auto e oltre alle belle spiagge si possono visitare i famosi bronzi di Riace nel Museo Archeologico Nazionale, il Castello Aragonese e il Lungomare Falcomatà. Dormire a Reggio Calabria è piuttosto economico, si trovano offerte negli hotel anche a 30 euro a persona.

Vacanze Pasqua 2023, tante idee per viaggiare

Insomma, se amate la buona cucina e il divertimento non temete a scegliere la Riviera Romagnola per le vostre vacanze di Pasqua, se preferite gli scorci mozzafiato e i borghi arroccati le Cinque Terre e la Costiera Amalfitana fanno al caso vostro, se invece preferite delle esperienze che mirano a mare e cultura Polignano a Mare e Reggio Calabria sono l’ideale. Queste sono solo alcune delle tante mete italiane dove andare in vacanza per Pasqua 2023 senza dover tirare fuori troppi soldi.

Non vi resta che scegliere quello che preferite e partire.