Quali sono i parchi nazionali più belli del mondo e quanto costa entrarci?

Siamo nel pieno dell’estate e chi non ha ancora pianificato una vacanza potrà prendere come spunto l’ultimo elenco stilato da Doveviaggi sui parchi nazionali più belli del mondo.

Calarsi nel verde non solo offrirà un refrigerio dal caldo insopportabile di agosto ma ridurrà anche lo stress. Uno studio recente, infatti, sottolinea che una passeggiata in natura dà calma, serenità e regola il battito cardiaco. Ascoltare il suono del vento, il canto degli uccellini o lo scroscio della pioggia, per alcuni dottori scozzesi, sarebbe un’ottima terapia da seguire per guarire dalla spossatezza che si accumula durante l’anno lavorativo.

C’è poi un altro studio che afferma quanto sia rilassante per la mente (e può durare fino a 8 ore) il canto degli uccelli. Si tratta di una ricerca effettuata dai ricercatori del King’s College di Londra.

Detto ciò: quali sono i parchi nazionali più belli del mondo che meriterebbero una visita almeno una volta nella vita?

La top 4

Tra i parchi nazionali più belli del mondo c’è sicuramente quello di Torres del Paine che nel 1978 è stato dichiarato dall’Unesco Riserva Mondiale della Biosfera. Si trova in Cile ed è uno dei più importanti del paese nonché il terzo numero di visite.

Esattamente, è ubicato a 112 chilometri a nord di Puerto Natales e a 312 km dalla città di Punta Arenas. Le aree silvestri protette comprendono il 51% della superficie della regione. È un parco ricco di diversi ambienti naturali: si va dalle montagne dove spicca il complesso del Cerro Paine ai laghi come il Pehoe che è considerato una perla per il panorama che offre. Ci sono poi ghiacciai come il Pingo e il Tyndall.I bambini sotto i 12 anni non pagano l’entrata, quelli dai 12 ai 17 anni pagano 18 dollari mentre gli adulti sopra i 18 anni 35 Usd così come quelli sopra i 60 anni.

C’è poi il parco nazionale di Fiordland ubicato nella parte meridionale della Nuova Zelanda che si estende per oltre 10 mila chilometri. Che dire di questo posto? Che è anch’esso ricco di fiumi incontaminati, di laghi, di montagne, foreste pluviali, fiordi nonché di flora e fauna uniche al mondo. Sul sito ufficiale del parco si legge che si pagano 127 dollari a persona per pernottare in un dormitorio condiviso al Te Anau Central Backpackers. Si pagano, invece, 166,40 dollari per adulto e 68 per bambino per Miflrod Spund più la grotta delle lucciole.

La lista dei parchi nazionali più belli al mondo si chiude con lo Yosemite National Park e quello di Yellowstone, entrambi negli Stati Uniti. Il primo è molto famoso perché all’interno si trovano alcune delle cascate più alte del mondo. Inoltre all’interno è possibile osservare sequoie giganti e prati selvaggi. Il ticket di ingresso che vale per una settimana costa 35 dollari a veicolo per macchine e veicoli privati non commerciali. Costa invece 30 dollari per le motociclette e 20 dollari a persona per l’ingresso individuale a piedi o in bicicletta.

Sicuramente quello più famoso di tutti è lo Yellowstone National Park che si trova a cavallo di tre stati. Esattamente del Montana, di Idaho e del Wyoming. Si estende per 8992 chilometri quadrati e si trova ad un’altitudine di 2400 metri sul livello del mare. Offre la visione di un ecosistema ricco di montagne rocciose come il Grand Teton National Park e meraviglie geologiche come il Grand Canyon del fiume Yellowstone. Si trovano in tale luogo gli orsi grizzly e neri, bisonti, pecore bighorn nonché alci. Un pass di 7 giorni per veicoli privati costa $30, con ingresso al Grand Teton, $50; di 7 giorni per moto e motoslitte, $25 ma con ingresso al Grand Teton, $40.

Infine il pass annuale costa 60 dollari.

