Parchi letterari il 20 ottobre, ecco quali aderiscono all’iniziativa

Una giornata speciale tra cultura e natura, quinta edizione dell’evento Parchi Letterari. Domani, domenica 20 ottobre, va in scena quello che è ormai un classico di chi ama leggere nei grandi parchi d’Italia, ma che per l’occasione potrà partecipare anche a mostre e incontri letterali speciali.

Parchi letterali, dove sono?

Come fare dunque per partecipare a questa nuova edizione dei Parchi Letterali? Anche quest’anno tante iniziative ci attendono, basta sapere quali sono i parchi che aderiscono all’evento. Non solo passeggiate, ma anche rappresentazioni teatrali, degustazioni, mostre, declamazioni poetiche. Questo ed altro in questa quinta edizione dell’evento. Andiamo a scoprire quali sono quelli aperti al pubblico che aderiranno a questa nuova edizione 2019:

ABRUZZO

Gabriele D’Annunzio – Anversa degli Abruzzi (Aq)

BASILICATA

Albino Pierro – Tursi (Mt)

Carlo Levi – Ailano (Mt)

Federico II – Melfi (Potenza)

Francesco Lomonaco – Montalbano Jonico

Francesco Mario Pagano – Brienza (Potenza)

Isabella Morra – Valsinni (Matera)

CALABRIA

Ernst Bernhard – Ferramonti di Tarsia (Cs)

CAMPANIA

Francesco De Sanctis – Alta Irpinia (Avellino)

LAZIO

Marguerite Chapin e i luoghi dei Caetani – Sermoneta

Paesaggio culturale italiano, la rete dei parchi letterali – Roma

Pier Paolo Pasolini – Ostia (Roma)

Tommaso Landolfi – Pico (Frosinone)

LIGURIA

Montale e le cinque terre – Cinque terre (La Spezia)

LOMBARDIA

Regina Margherita e il parco Valle Lambro – Monza e Parco Lambro

Alessandro Manzoni e il Parco Adda Nord – Trezzo d’Adda (Milano)

Virgilio: pascoli, campagne e condottieri a Pietole – Borgo Virgilio (Mantova)

MARCHE

Giacomo Leopardi – Recanati (Macerata)

SARDEGNA

Giuseppe Dessì – Villacidro (Su)

Grazia Deledda – Galtelli’ (Nuoro)

SICILIA

Giuseppe Antonio Borgese – Polizzi Generosa (Palermo)

Giuseppe Giovanni Battaglia – Aliminusa (Palermo)

Pier Maria Rosso di San Secondo – Caltanissetta

TOSCANA

Emma Perodi e le Foreste Casentinesi – Casentino

Giosuè Carducci – Castagneto Carducci (Li)

VENETO

Francesco Petrarca e dei Colli Euganei – Colli Euganei (Padova)

