Parcheggio auto: una persona può tenerlo occupato in piedi o rischia una multa?

Capita non di rado quando si deve cercare parcheggio e non si trova, di far scendere la persona che è con noi in auto per mandarla a tenere il posto in piedi. Una pratica che chiunque ha messo a punto almeno una volta nella vita. Soprattutto quando cercare parcheggio non è affatto semplice e l’unica soluzione è quella di mandare il compagno di viaggio a occupare il posto mentre il guidatore fa una manovra o cerca di tornare indietro. Ciò accade molto di più quando il parcheggio si trova dall’altro lato della strada e quindi chi guida deve fare un giro per tornare. Il rischio di non trovare più posto, quindi, fa sì che chi si trova a lato passeggero scenda per tenerlo occupato. Ma tutto ciò si può fare ed è legale?

Occupare un posto auto in piedi si può fare o no?

Prima di tutto va ricordato che le regole sul parcheggio sono disciplinate dal Codice della Strada e dai Regolamenti Comunali.

Dove si precisa che il parcheggio è consentito solo in alcune aree segnalate. Inoltre, il Codice della Strada e i Regolamenti Comunali vietano la sosta in alcuni punti in particolare, come nelle zone riservate ai pedoni, dove passano i mezzi, sulle strisce pedonali etc. Chi non si adegua alle regole sul parcheggio rischia una multa e la rimozione dell’auto. Detto ciò, per quanto riguarda il fatto di occupare un parcheggio in piedi, una sentenza della cassazione del 2022 ha considerato legale la pratica. Infatti tenere il posto in piedi non viola nessuna regola ma l’importante è non invadere terreni o edifici privati. In sostanza, occupare il posto del parcheggio vale come una delega verbale.

Chi invade terreni privati o edifici pubblici e privati per bloccarli, quindi, rischia una multa. Allo stesso modo, il Codice della Strada dice che non si può occupare la sede stradale su autostrade, superstrade o strade extraurbane o urbane. Quindi, se una persona occupa in piedi un parcheggio non sta facendo nulla di male purché non ostacoli la circolazioni o non violi le norme del Codice della Strada come i casi sopracitati legati a terreni ed edifici privati. Se però il posto auto è privato ma il proprietario è d’accordo, anche in questo caso non ci sarebbe nulla di male ad occupare il posto.

Parcheggio auto: una persona può tenerlo occupato in piedi o rischia una multa?

Di recente si sta parlando anche di una revisione del codice della strada. In particolare, il governo avrebbe l’intenzione di riformare il Codice per evitare le stragi. Si punta all’ergastolo della patente, ossia la patente tolta a vita per chi causa incidenti e guida in stato di ebbrezza, ma anche alle multe in base al reddito, alla revisione dei punti della patente e l’inasprimento delle multe per le soste selvagge, ma anche nuove misure per quanto riguarda monopattini e autovelox.

Riassumendo