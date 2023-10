Due ore e poi stop. Da domani, 1 novembre, a Milano scatta la rivoluzione dei parcheggi, un modo per favorire il ricambio delle vetture. Gli automobilisti, quindi, potranno parcheggiare l’auto per massimo due ore nelle strisce blu. Lo scopo è quello di disincentivare la presenza lunga nei parcheggi e favorire la rotazione.

La delibera era già stata approvata a luglio e ora scatterà dal 1 novembre. Il limite riguarda per le auto il divieto di parcheggiare per più di due ore, dalle 8 alle 19, tutti i giorni.

Parcheggi strisce blu: dal 1° novembre, scatta la rivoluzione a Milano con le nuove regole

Invece dalle 19 alle 24 sarà possibile sostare senza limiti. Dalle 24 alle 8 del mattino la sosta sarà libera senza necessità di pagare.

Come anticipato, la decisione è strettamente legata alla necessità di favorire il ricambio delle autovetture. Un’altra novità è quella che interessa il costo del parcheggio. Sempre dal 1 novembre, infatti, si dovrà pagare fino alle 19 (ad oggi il pagamento è previsto fino alle 13) tutti i giorni, anche il sabato. Questa decisione era stata presa per limitare la sosta inoperosa e tutelare quella dei residenti. Il problema maggiore per il traffico a Milano, infatti, avviene proprio dove c’è la presenza della sosta libera, quindi vicino alle linee di trasporto pubblico, ferroviario o della metropolitana.

Nuovi aumenti per Area B e C

Dal 30 ottobre, sempre a Milano, è scattato l’aumento del ticket di Area C che è passato da 5 a 5,75 euro, mentre per i veicoli di servizio da 3 a 4,50 euro. Palazzo Marino ha segnalato che:

“I ticket cartacei ancora in circolazione saranno attivabili solo online, entro il 29 ottobre 2024, senza alcun sovrapprezzo. per l’anno 2023, per i residenti, a partire dal 43esimo ingresso, il ticket sarà di 3 euro”.

Il motivo di questa scelta è sempre lo stesso: disincentivare le persone a usare l’auto privata e prendere di più i mezzi pubblici, soprattutto dopo l’aumento del prezzo dei biglietti.

In vigore nuovi stop

Dopo le novità che riguardano l’Area C e l’area B a inizio ottobre, sono entrati in vigore nuovi stop per gli autoveicoli per il trasporto cose e per gli autobus Euro 2/II benzina, Euro 0-4/IV diesel con FAP, Euro 5 diesel e EURO V diesel senza FAP e con FAP e particolato > 0,01 g/kWh.

Arianna Censi, assessora alla Mobilità del Comune di Milano a tal proposito ha detto:

“Questi provvedimenti sono coerenti con quello che ci siamo impegnati a fare con i milanesi. Il miglioramento dell’aria che respiriamo e della qualità della vita nella nostra città passa anche da una diminuzione della presenza di macchine in strada e dal potenziamento del trasporto pubblico che stiamo portando avanti, soprattutto con il completamento della M4.”

Continua, quindi, la lotta contro l’inquinamento nelle grandi città. Soprattutto quelle del Nord come Milano, Torino e Bologna ma anche Roma, dove a causa del traffico la qualità dell’aria è pessima con gravi conseguenze per la salute e l’ambiente.

Riassumendo