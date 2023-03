Papa Francesco ricoverato, possibili scenari: dalle celebrazioni di Pasqua al rischio “due papi”

E’ diventata virale in pochi attimi la notizia che il Papa è stato ricoverato. E nessuno se lo aspettava. La notizia del ricovero di Papa Francesco al Policlinico Gemelli per una polmonite ha fatto il giro del mondo. Soprattutto ora che si sta avvicinando la Pasqua e il pontefice è impegnato in molti eventi di spicco, tra cui la Via Crucis e gli altri appuntamenti pasquali. Ma si è riacceso anche ad un altro dubbio, quello del possibile ritorno di due papi emeriti.

Da ieri pomeriggio, Papa Francesco è ricoverato al Policlinico Gemelli a causa di un malessere al petto. Le prime fonti hanno parlato di una polmonite che prevede alcuni giorni di ricovero e una terapia medica. Le condizioni del Pontefice non destano preoccupazione, ma si tratta comunque di un ricovero non previsto, che ora mette a rischio gli appuntamenti di Pasqua. O almeno la sua assenza durante gli eventi della Settimana Santa.

Papa Francesco ricoverato, a rischio gli eventi delle Settimana Santa?

Domenica 2 aprile si celebrano le Palme e sarà impossibile che il Papa possa essere presente. Il clou degli eventi pasquali, però, sarà durante la Settimana Santa, quando, oltre all’arrivo di migliaia di fedeli, andranno in scena le celebrazioni pasquali. Al Momento, però, non è chiaro se il papa sarà o meno presente. Una possibile soluzione potrebbe essere quella di sostituirlo con il cardinale Giovanni Battista Re, decano del collegio cardinalizio. Il giovedì santo, infatti, è previsto l’appuntamento con la messa del crisma mentre il Venerdì Santo, dopo la messa che rievoca la passione del Signore, è prevista la famosa Via Crucis.

Sabato 8 aprile sarà la volta della cerimonia della veglia pasquale, seguita dalla messa di Pasqua il giorno 9 aprile.

Si rischiano di nuovo due papi?

E la tradizionale benedizione urbi et orbi. Alla luce delle condizioni di salute del Papa, quindi, non è ancora chiaro che cosa succederà e se il pontefice sarà o meno presente.

Inoltre, non è la prima volta che Papa Francesco parla di possibili future dimissioni a causa delle sue condizioni di salute. Di recente, infatti, e ancora prima del ricovero per la polmonite, il papa aveva detto:

“Qualora la stanchezza dovesse prendere il sopravvento valuterò eventuali dimissioni”

Parole che alla luce dei problemi di salute attuali hanno tutto un altro sapore. Non si tratterebbe di una novità per la Chiesa anche se due Papi di fila che si dimettono in effetti lo è. Nella storia della Chiesa sono due i papi che hanno deciso di abdicare: Celestino V e Benedetto XVI, più altri che hanno abdicato per rinuncia come Papa Ponziano e Papa Silverio.

Nel 2013, Papa Ratzinger abdicò e come tutti ricorderanno il suo posto fu preso da Papa Francesco ma per molti anni, fino alla morte di Joseph Ratzinger, egli rimase Papa Emerito. Insomma, se la storia dovesse ripetersi, ovvero se anche Papa Francesco decidesse di abdicare, potrebbe nuovamente succedere per due volte di fila di avere due papi. Mai visto nella storia.