Pallone da calcio più costoso al mondo, ecco qual è

Quando si parla di football, o Soccer, come lo chiamano gli americani, parliamo dello sport più seguito al mondo. È quindi ragionevole che le cifre che si muovono intorno a questo sport siano enormi. Ma cosa dire invece del pallone da calcio più costoso al mondo? Tra ingaggi faraonici, acquisti stratosferici e stadi giganteschi, stavolta ci concentreremo su un’altra curiosità che abbina la passione per questo sport all’arte della gioielleria.

Un’opera d’arte da Guinness dei primati

Spesso il calcio è mal visto dai non appassionati per le cifre esagerate che guadagnano alcuni giocatori. È innegabile a tal proposito che i calciatori più pagati della storia fanno davvero la vita da nababbi, ma stavolta vogliamo concentrarci sullo strumento adoperato da questi campioni. Anche se, quello in questione non è certamente un pallone da calcio che si può utilizzare per una partitella con gli amici nel campetto del quartiere. E nemmeno lo vedremo mai in tv rotolare sui più prestigiosi campi di gioco in giro per il mondo. Stiamo infatti parlando di una vera e propria opera d’arte creata dall’artista e rinomato gioielliere di fama internazionale, Yair Shimansky. Si tratta appunto di un gioielliere che ha sede a Cape Town, in Sud Africa, specializzato in diamanti.

Possiede diversi negozi al dettaglio in Sud Africa e un’attività di taglio e lucidatura di diamanti a Johannesburg, sempre in Sud Africa.

È l’autore di quello che è definito il brillante che brilla di più al mondo. Il design Brilliant 10 Diamond è un diamante rotondo a taglio brillante da 71 facce. È attualmente l’unico diamante che non presenta perdite di luce. Insomma, parliamo di un vero e proprio maestro del settore. E poco importa se il mercato sta registrando una flessione negli ultimi tempi, con molti clienti che stanno invece puntando ai diamanti com pietre sintetiche, in quanto sono decisamente più economici e ne conservano sostanzialmente le caratteristiche principali, almeno da un puto di vista prettamente estetico.

Pallone da calcio più costoso al mondo

Ciò detto, il lavoro di Shimansky primissimo livello ed è proprio opera sua quello che è definito il pallone da calcio più costoso al mondo. Ma di cosa si tratta? Andiamo a conoscere nel dettaglio questo prestigioso oggetto.

Non un vero e proprio pallone, ma un trofeo di lusso. Insomma, parliamo di un pallone da calcio che deve essere messo soltanto in vetrina e ammirato come una reliquia sacra. L’opera in questione unisce l’eccellenza artigianale alla bellezza dei diamanti, trasformando un semplice oggetto sportivo in un’icona del lusso e della raffinatezza. Il costo di questo oggetto rende l’idea: costa infatti ben 2 milioni e mezzo di dollari. Ogni centimetro della sua superficie è ricoperto di diamanti, ed è stato costruito con materiali pregiati. Ha un peso di 2,2 kg, con un totale di 6.620 diamanti bianchi e 2.640 diamanti neri, tutti selezionati dal Sud Africa. Nell’insieme, le pietre preziose arrivano a un totale di 3500 carati.

L’opera di Shimanski non nasce per caso, ma si tratta di un vero e proprio lavoro su commissione, visto che è stata prodotta per la Coppa del mondo FIFA, meglio noto come mondiale di calcio. In quella occasione il gioielliere mise la sua arte a disposizione di quello che è comunemente riconosciuto come il torneo più importante nella storia del calcio mondiale. Shimaski vanta anche un altro grande record, quello di aver creato il tatuaggio più costoso al mondo. Anche in questo caso, naturalmente, si tratta di un’opera molto particolare che abbina l’arte dei tatoo a quella della gioielleria con un disegno ricoperto di diamanti preziosi.

In sintesi…