Paesi più economici al mondo, la classifica delle nazioni dove si può ricominciare

Volete trasferirvi all’estero per ricominciare da zero una nuova vita? Scoprire quali sono i paesi più economici al mondo può essere di grande aiuto. Ci sono infatti nazioni dove il costo della vita è particolarmente alto, mentre ce ne sono altre che, all’opposto, risultano invece hanno costi molto più bassi. Scopriamo insieme la classifica.

Paesi più economici, la classifica mondiale

Dopo aver visto quali sono i paesi con il costo della vita più alto, stavolta ci concentriamo sul versante opposto. La classifica prende in considerazione il costo medio degli affitti, quello degli alimenti, ma anche altri fattori come le tasse, le utenze, insomma tutto ciò che riguarda la spesa economica per vivere. Quali saranno quelle dove si spende meno? Ecco pronta la risposta attraverso questa classifica che mette tutte in fila le 15 nazioni dove si vive spendendo meno ogni mese:

Pakistan Egitto India Colombia Libia Nepal Sri Lanka Ucraina Kirghizistan Siria Tunisia Bangladesh Ghana Uzbekistan Algeria

E l’Italia? Il nostro paese è fuori anche da questa lista, così come, per fortuna, non figurava in quella dei più cari vista la volta scorsa.

Pakistan il più economico

Ad ogni buon conto, l’Italia occupa la 35esima posizione, quindi ampiamente fuori dalla top 10, ma comunque considerata tutto sommato un paese abbastanza economico, visti invece gli standard di altri paesi europei, praticamente inavvicinabili.

La classifica dei paesi più economici al mondo si commenta da sé. Se davvero avete voglia di cambiare vita e andare in una nazione che vi possa offrire tutto quello di cui avete bisogno a costi più bassi, ora sapete come orientarvi. Il Pakistan è quindi la nazione più economica al mondo. A determinare questa posizione ci sono due fattori principali. Il primo è l’affitto incredibilmente basso, il secondo è invece il costo dei generi alimentari. Si tratta in effetti di due degli elementi più importanti per i consumatori. Per quanto riguarda l’affitto della casa, si tratta di un costo fisso mensile dal quale non ci si può esimere.

Stesso discorso anche per il cibo; tutti devono mangiare, e spendere poco per fare la spesa è un grande vantaggio.

Altri dati interessanti riguardano Sri Lanka e Bangladesh, rispettivamente settima e dodicesima. Lo Sri Lanka vanta i ristoranti più economici, mentre il Bangladesh ha gli affitti per le case più bassi in assoluto. Altra particolarità importante da notare è la presenza dell’Ucraina, unico paese europeo in lista. Naturalmente, si tratta di una condizione dovuta alla guerra attualmente in corso, il che ci fa capire che in realtà un paese economico non è sinonimo di sicurezza. Quindi, se davvero avete intenzione di lasciare il nostro paese per ricominciare una nuova vita in un’altra nazione, scegliete con cura e considerate anche altri fattori, non soltanto il costo della vita.