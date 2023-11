Paesi con le migliori università al mondo 2023: ecco quali sono e quanto costa l’istruzione

Ci si chiede sempre più spesso quali sono i paesi con le migliori università al mondo perché la qualità dell’istruzione superiore è un aspetto importante per diverse ragioni.

Possederne una di alta qualità, infatti, può avere un impatto significativo sulla crescita personale e professionale. Le università di alto livello, poi, spesso offrono programmi accademici avanzati e opportunità di ricerca che preparano gli studenti per carriere di successo. Inoltre, gli atenei ben classificati, spesso attraggono aziende e datori di lavoro di alta qualità che cercano talenti tra i laureati.

Gli studenti provenienti da istituzioni rinomate possono avere, infine, un vantaggio competitivo nel mercato del lavoro.

Detto ciò, ecco quali sono i paesi con le migliori università e quanto costa l’istruzione secondo l’Education Price Index della banca online N26.

Come è stata stilata la classifica

Dopo la classifica delle migliori università in Italia 2023 secondo il Censis, arriva quella dei paesi con gli atenei di maggiore qualità fornita dall’Education Price Index della banca online N26. Per la composizione della classifica, sono state considerate le migliori università del mondo sotto diversi profili. Ovviamente per i costi dell’istruzione ma anche per il numero di anni necessari per ripagare i prestiti universitari.

Al primo posto ci sono gli Stati Uniti dove però i costi degli studi sono molto alti: si aggirano, infatti, intorno ai 27 mila euro all’anno. Si stima, inoltre, che bisogna lavorare ben 19 anni per ripagare i prestiti contratti con le spese universitarie.

In seconda posizione c’è la Gran Bretagna dove la spesa per le tasse universitarie si aggira intorno agli 11.500 euro. Per ripagare le spese affrontate, invece, ci vogliono ben dodici anni di lavoro.

Contrariamente a quanto tutti si aspettavano, in terza posizione compare Singapore dove gli studi costano circa 9112 euro che si possono ripagare in dieci anni di lavoro.

Paesi con le migliori università al mondo 2023: ecco quali sono e quanto costa l’istruzione

Dalla classifica dei paesi con le migliori università al mondo, l’Italia si trova al 14° posto. Da noi per laurearsi si spendono in media circa 2800 euro all’anno mentre gli anni di lavoro per estinguere i debiti sono solo quattro. La qualità degli atenei italiani è tra le migliori in Europa dietro la Germania che si posiziona al sesto posto. C’è però un punto di forza di tale stato rispetto al nostro: la convenienza. Per le tasse universitarie, infatti, si spendono circa 500 euro all’anno per cui è possibile ripagarle in un solo anno.

Sono allineati, invece, ai nostri, i costi degli studi delle università di Spagna e Francia (23° e 15° posto): laurearsi in tali luoghi, infatti, costa 4800 euro e 2700 euro per ogni anno accademico. Ci vogliono, quindi, circa otto anni di lavoro per ripagare le tasse universitarie in Francia e quattro in Spagna.

Nella classifica, infine, ci sono le università dell’Indonesia dove si spendono ogni anno 2300 euro per gli studi e per ripagare tali tasse ci vogliono 9 anni di lavoro. C’è poi la Bulgaria dove laurearsi costa 666 euro per ogni anno accademico che si possono ripagare in 1 anno. Infine c’è l’Argentina dove frequentare gli studi costa 925 euro e per ripagare le tasse ci vogliono due anni di lavoro.

