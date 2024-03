Hollywood ha archiviato un altro grande evento della sua storia, nella notte tra il 10 e l’11 marzo è andata in scena la premiazione degli Oscar 2024. Scopriamo insieme chi sono i vincitori che si sono accaparrati l’ambizioso premio e vediamo anche qual è stato il budget stanziato dall’Academy per questa edizione.

I costi di Hollywood

Tutti gli occhi erano puntati su Oppenheimer di Christopher Nolan e alla fine i fans del regista non sono rimasti delusi. La notte degli Oscar 2024 ha visto il film in questione trionfare, ma come sempre anche questa edizione della kermesse cinematografica ha dato il classico intrattenimento extra dedicati al fashion e all’intrattenimento a stelle e strisce.

Secondo WalletHub, questa edizione ha avuto un budget ancora una volta molto importante e si stima che i costi per la cerimonia in questione siano stati di 56,9 milioni di dollari. La sede è stata ancora una volta Dolby Theatre, dal 2002 sede ufficiale della premiazione, il cui costo per costruirla all’epoca è stato di 94 milioni di dollari e può ospitare fino a un massimo di 3400 persone.

Ma veniamo finalmente alle premiazioni. Chi ha vinto i premi più ambiti? Come detto, il miglior film è andato a Oppenheimer di Nolan e il regista ha vinto anche la statuetta per la miglior regia. Ecco la lista:

Miglior film

Oppenheimer

Oppenheimer Miglior regia

Christopher Nolan – Oppenheimer

Christopher Nolan – Oppenheimer Miglior attrice protagonista

Emma Stone – Povere creature!

Emma Stone – Povere creature! Miglior attore protagonista

Cillian Murphy – Oppenheimer

Oscar 2024, chi ha vinto?

Trionfo per Oppenheimer che si accaparra ben 7 statuette. Il grande sconfitto è stato Barbie che era infatti candidato anche nella categoria di miglior film. Naturalmente, i cinefili più accaniti potrebbero essere invece particolarmente delusi per gli altri sconfitti, su tutti Killers of the flower Moon di Scorsese e Povere Creature. Ecco tutte le altre statuette assegnate durante la notte:

Miglior attrice non protagonista

Da’Vine Joy Randolph – The Holdovers

Da’Vine Joy Randolph – The Holdovers Miglior attore non protagonista

Robert Downey Jr. – Oppenheimer

Robert Downey Jr. – Oppenheimer Miglior film internazionale

La zona d’interesse (Regno Unito)

Niente da fare quindi per Io Capitano, il film italiano che era inserito in questa categoria dedicata alle migliori pellicole straniere.

Miglior cortometraggio

The Wonderful Story of Henry Sugar

The Wonderful Story of Henry Sugar Migliori costumi

Povere creature!

Povere creature! Miglior colonna sonora

Oppenheimer

Oppenheimer Miglior sonoro

La zona di interesse

La zona di interesse Miglior sceneggiatura non originale

American Fiction

American Fiction Miglior sceneggiatura originale

Anatomia di una caduta

Anatomia di una caduta Miglior scenografia

Povere creature!

Povere creature! Miglior canzone originale

Barbie: “What Was I Made For?”

Barbie: “What Was I Made For?” Miglior documentario

20 Days in Mariupol

20 Days in Mariupol Miglior cortometraggio documentario

The Last Repair Shop

The Last Repair Shop Miglior montaggio

Oppenheimer

Oppenheimer Miglior fotografia

Oppenheimer

Oppenheimer Migliori effetti visivi

Godzilla Minus One

Godzilla Minus One Miglior film d’animazione

Il ragazzo e l’airone

Il ragazzo e l’airone Miglior corto animato

War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko Migliori trucco e acconciature

Povere creature!

Proseguiamo con gli altri titoli premiati:

Se Barbie si consola con l’unica statuetta dedicata alla miglior canzone originale, Pover Creature invece si aggiudica numerose statuette, mentre finisce a bocca asciutta Scorsese, forse il vero grande sconfitto della serata. Da segnalare anche la sconfitta del film d’animazione Marvel dedicato a Spider-Man, con il primo capitolo del nuovo Spider-Verse. Niente da fare anche per Guardiani della Galassia Vol 3 che perde nella categoria dedicata ai migliori effetti speciali.

