Ordini delivery, ecco perché le app chiedono la mancia anticipata

Ormai ordinare cibo da asporto e farselo portare a casa è diventata una vera e propria consuetudine. La nascita di vari portali di ordini delivery come Deliveroo, Foodora, Just Eat e molti altri dedicati al cibo da asporto hanno creato nuove realtà lavorative. Ma anche nuovi modi di mangiare. Chi non ha voglia di cucinare, o non ha tempo, e nello stesso tempo non ha neppure voglia di andare a cena fuori, se lo fa portare a casa. Anche perché la scelta di pasti da ordinare è ormai molto vasta. Negli ultimi anni, quindi, sono aumentati i fattorini che consegnano cibo a domicilio. Un lavoro non facile perché spesso queste figure devono compiere centinaia di chilometri al giorno e la paga non è certo alta. Ecco perché, in molti, puntano alle mance.

La strategia del fattorino per lavorare meno ore e guadagnare di più grazie alle mance

Negli Usa, ad esempio, ha fatto scalpore la storia di un fattorino che per compensare i bassi guadagni ha deciso di accettare solo ordini delivery che gli garantiscono mance alte.

Ma come ha fatto? Il protagonista della vicenda, è un rider di 22 anni di Filadelfia che lavora per DoorDash e Uber Eats e ha voluto svelare la sua tecnica per lavorare meno e guadagnare di più grazie alle mance.Con queste app di ordinazione, in pratica, è già possibile sapere in anticipo quanto sarà l’extra. Il fattorino prima di accettare o meno, valuta il costo dell’ordine, la distanza e la manca anticipata. Il fattorino protagonista della vicenda, ha fatto sapere che il pagamento base è di 2 e 2,50 dollari. Anche se in alcuni casi può arrivare a 4,50 dollari.

Se il prezzo della consegna ha un prezzo molto basso, quindi, significa che il cliente non ha offerto una mancia anticipata. Certo, è possibile che il cliente offra la mancia quando il fattorino consegna il cibo ma Jack ha deciso di non rischiare. Quindi di accettare solo le consegne dove il cliente offre già la mancia anticipata dall’app. Il 22enne, ha chiaramente fatto capire di non essere interessato a sfidare la sorte e di non voler perdere tempo, per cui ha deciso di comportarsi in questo modo per guadagnare di più:

“In questo modo posso lavorare 10 ore a settimana e guadagnare delle cifre soddisfacenti. Accetto solo richieste con mance elevate e rifiuto il 75% delle richieste. Penso che le persone dovrebbero dare la mancia per il servizio premium che viene fornito.”

Ordini delivery, perché le app chiedono la mancia anticipata

In pratica, accettando solo gli ordini dove il cliente offre già la mancia anticipata, il giovane fattorino può così guadagnare più soldi lavorando meno ore a settimana. Accettandole tutte, anche quelle dove non è chiaro se il cliente darà o meno una mancia, il fattorino rischia di guadagnare meno. E anche più ore per arrivare a una certa somma. Si tratta sicuramente di una strategia intelligente da parte del ragazzo americano. In questo modo può bilanciare la paga bassa con i soldi delle mance. Il mondo delle consegne a domicilio, soprattutto di cibo, è diventato una realtà ben consolidata ma molti fattorini lamentano da sempre paghe basse e pochi guadagni.

Così il rider americano ha svelato la sua tecnica per guadagnare di più lavorando meno. Ossia accettare solo gli ordini in cui dall’app si vede che viene offerta la mancia anticipata. Ma se tutti facessero come lui, chiaramente, molti ordini sarebbero rifiutati e il cliente sarebbe costretto ad indicare già nell’app la mancia da offrire.