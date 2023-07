Arriva ondata di caldo africano più lunga dell’estate: dal 6 luglio temperature record, quanto durerà

Fin qui l’estate 2023 ancora non si è vista. O meglio è arrivata, ma non con le temperature che un po’ tutti si aspettavano. Il primo weekend di luglio in questo senso è stato emblematico: temporali al Nord, fresco al Centro e sole al Sud, ma senza che la colonnina di mercurio diventasse rossa (metaforicamente parlando). Le cose continueranno così? Sembra proprio di no. Almeno secondo le ultime previsioni meteo lanciate dal colonnello Mario Giuliacci durante una chiacchierata a Fanpage.it. Secondo lo storico volto delle previsioni meteo del Tg5, entro la prossima settimana si raggiungerà il picco di temperature dell’ondata di caldo più lunga di quest’anno.

Previsioni meteo estate 2023: in arrivo l’ondata di caldo più lunga e intensa di quest’anno

Mario Giuliacci dixit: “Prepariamoci alla più duratura e intensa ondata di caldo di questa estate”. Da quando? Dal 6 luglio. Fino a quando? Fine mese. Il picco? Tra l’11 e il 12 luglio.

Insomma, chi ha organizzato una vacanza al mare nella seconda metà del mese di luglio può dire di aver fatto bingo. Un po’ meno chi invece sta partendo in montagna per trovare un po’ di refrigerio. Le alte temperature interesseranno infatti anche il Trentino e l’Alto Adige, le due province storicamente più fresche insieme alla Valle d’Aosta (ad eccezione dei capoluoghi Trento, Bolzano e Aosta appunto).

Secondo le previsioni meteo di Giuliacci, l’anticiclone africano si piazzerà stabilmente sull’Italia dal 6 luglio fino al termine del mese. Le temperature più alte si registreranno tra il 10 e il 12 luglio in Puglia, Lucania, Sardegna, Sicilia e Calabria, dove ci saranno punte anche superiori ai 40 gradi. Tra i 36 e 37 gradi invece i valori su Emilia Romagna, Lazio e Toscana.

La previsione di Giuliacci e l’estate che verrà

Qualche grado in meno invece al Nord Italia, dove le temperature comunque saranno costantemente intorno ai 30 gradi (tratte delle eccezioni).

Il colonnello Mario Giuliacci è noto per essere una delle voci più affidabili nel settore delle previsioni meteo. Ecco perché le sue previsioni sono sempre tra le più gettonate sul web, ora che in televisione si vede di meno.

Dalle sue parole, sembrerebbe proprio che nei prossimi giorni inizierà la vera estate. Ne saranno contenti di certo gli amanti della tintarella e del sole a tutti i costi. Un po’ meno invece chi non vede l’ora arrivi il weekend per andare a rifugiarsi un po’ al fresco.

Arriva ondata di caldo africano mai vista: dal 6 luglio temperature record, quanto durerà

Alzi la mano chi non sogna di stare in acqua al mare da qui fino alla fine della stagione. E anche chi non vede l’ora di lasciare l’ufficio e la propria città per andare in montagna, con temperature che difficilmente superano i 20 gradi. Ecco, con le ultime previsioni meteo sembra proprio che il tempo per organizzare le vacanze, sia al mare che in montagna, sia scaduto. E purtroppo non è una buona notizia per tanti.

Riepilogando

– Ricordate il colonnello Mario Giuliacci? Ha rilasciato da poco un’intervista a Fanpage.it per le previsioni meteo sull’estate 2023.

– L’estate vera non è ancora iniziata, ma secondo le previsioni di Giuliacci non tarderà ad arrivare.

– Infatti a partire dal 6 luglio si stabilizzerà l’anticiclone africano, causando la più intensa e duratura ondata di calore di questa estate.

– Le regioni dove si registreranno le temperature più alte, con punte superiori ai 40 gradi, saranno Sicilia, Sardegna, Calabria e Puglia.

– Il caldo investirà anche le regioni del Nord Italia, incluso il Trentino Alto Adige e la Valle d’Aosta