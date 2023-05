Ombrelloni e lettini gratis per persone con disabilità: ecco le spiagge che aderiscono al progetto Mare per tutti

Ombrelloni e lettini gratis per persone con disabilità in alcune spiagge italiane. Il progetto Mare per tutti è pura speranza in un Paese in cui, ancora oggi, le persone con disabilità faticano a ottenere ciò che spetta loro di diritto. Come, ad esempio, poter utilizzare i mezzi pubblici con gli ausili funzionanti (che spessissimo non lo sono) o ricevere tutta l’assistenza prevista per loro. In un mondo di difficoltà non solo oggettive, come quelle di riuscire a spostarsi senza difficoltà, ma anche economiche, poiché la crisi imperversa e i sussidi spesso non bastano per arrivare a fine mese, un’iniziativa come questa è da accogliere con grande entusiasmo. Anche perché quest’anno le vacanze costeranno carissime per tutti.

Ecco perché l’idea di offrire ombrelloni e lettini gratis alle persone con disabilità assicurerà una possibilità di relax anche a chi non potrebbe permettersela. Queste sono tutte le informazioni per partecipare al progetto Mare per tutti.

Ombrelloni e lettini gratis per persone con disabilità, le spiagge aderenti

Come anticipato, il progetto Mare per tutti mette a disposizione dei bagnanti con disabilità diverse postazioni spiaggia con ombrelloni e lettini gratis. Una meravigliosa notizia per chi sta pensando di programmare le vacanze presso strutture accessibili. L’iniziativa, per la quale le domande di partecipazione sono aperte dal 18 maggio scorso, coinvolge la provincia di Grosseto. Anche quest’anno è stata adottata con entusiasmo da diversi bagni, tutti sparsi tra Marina di Grosseto e Principina Mare. Quelli di Marina di Grosseto sono:

Le dune;

Kursaal;

Dolce vita;

La bussola;

Tropical;

Bertini;

Gabry;

La rotonda;

Nettuno;

Moderno;

Cral poste;

Paperino;

Oscar;

Il faro;

Pineta beach;

Sirena;

Il lido;

Rosmarina;

Miramare;

Moby dick;

Cral usl 9;

La gondoletta;

Moreno beach.

Gli stabilimenti di Principina Mare che offriranno ombrelloni e lettini gratis per persone con disabilità sono:

Petite Europe;

Le nazioni;

Grifomare;

Medusa.

Come funziona questo progetto? Inaugurato nel lontano 1998, permette alle persone con grave disabilità (legge 104) di utilizzare gratuitamente una postazione composta da 1 ombrellone e 2 lettini o 2 sdraio. L’utilizzo senza spese è concesso per una settimana da scegliere in un periodo che va dal 29 maggio al 17 settembre 2023. Una volta concessa la postazione, saranno consentiti uno o massimo due accompagnatori in base all’autonomia della persona con disabilità. Con i costi alle stelle delle vacanze previsti per quest’anno, è una possibilità da non farsi sfuggire.

Le carrozzine per il mare

Il progetto è molto più che semplici ombrelloni e lettini gratis. È una possibilità di relax, scoperta e di evasione per persone che normalmente dovrebbero superare troppi ostacoli per fare vita di spiaggia e per concedersi vacanze a tutto tondo. E se le costosissime vacanze diventano ormai fuori dalla portata di tanti, questa iniziativa offre una possibilità a chi non la ha. Il progetto Mare per tutti è stato un tale successo nel tempo da attirare interessati da da tutta Italia concedendo loro un litorale grossetano accessibile e affascinante. L’Amministrazione comunale di Grosseto si è sempre impegnata a garantire tutte le attrezzature che possono aiutare le persone con disabilità a raggiungere direttamente il mare. Spicca ad esempio la sedia da mare che garantisce agi sicuri. Quest’anno, in occasione del 25° anniversario del progetto, il Comune ha acquistato altre 3 carrozzine e sedie da mare per un soggiorno più confortevole che mai.

Come fare domanda

Come partecipare? Le famiglie di persone con disabilità che vogliono partecipare all’iniziativa e ottenere una settimana di ombrelloni e lettini gratis devono compilare un modulo di prenotazione reperibile sul sito del Comune di Grosseto. Dovrà essere allegata la documentazione sanitaria che attesta l’invalidità riconosciuta ai sensi della legge 104 e copia di un documento di riconoscimento valido. Per informazioni è possibile scrivere alla mail [email protected]

it, oppure telefonare al numero 0564 488242 (sportello Infohandicap) il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle 17.15.

