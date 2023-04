Olio d’oliva, prezzi in aumento: Italia ed Europa in affanno, pronta la rivoluzione

L’olio d’oliva, una delle produzioni italiane più importanti, sta vivendo un periodo difficile. Da una parte c’è un prezzo in continua crescita, dall’altra non si arresta il calo di produzione. Il rischio, sempre più concreto mese dopo mese, è che nei prossimi anni la domanda internazionale non possa più essere soddisfatta. Per noi italiani è davvero difficile rinunciare all’olio di oliva, lo usiamo praticamente per tantissime ricette ed è uno dei capisaldi della nostra cucina. Ma che cosa sta succedendo e cosa si rischia?

Olio d’oliva: costo in aumento un po’ ovunque

Italia, Grecia e Spagna sono i tre principali produttori europei di olio d’oliva. Nell’ultimo periodo, il prezzo è aumentato ovunque. Nel nostro Paese, ad esempio, il costo è cresciuto del 47%. Percentuali simili nella nazione ellenica, dove si registra un aumento del 45%. La situazione peggiore è però in Spagna, dove il prezzo è lievitato del 61%. Tali aumenti si riflettono in maniera inevitabile sulle tasche dei consumatori, ma non solo.

Le cause dell’aumento del prezzo dell’olio

Non va meglio infatti nemmeno al settore della ristorazione. Un esempio su tutti? La pizza, un prodotto di per sé economico, ma che si ritrova con un ingrediente nettamente più costoso rispetto a prima.

Come spesso accade da tre anni a questa parte, non c’è una sola causa che determina l’aumento del prezzo dell’olio d’oliva. Il primo fattore è da rintracciare nel sensibile aumento del costo dell’energia. Un secondo elemento da prendere in considerazione è il costo nettamente superiore per l’uso dei fertilizzanti. Quest’ultimo si deve ai rincari sia nel trasporto che nella produzione.

Terzo, ma non per questo meno importante, aspetto da chiave della vicenda è la siccità.

Produzione olio d’oliva: l’Europa fa un passo indietro?

Colpa del cambiamento climatico, da considerarsi ormai come una bomba ad orologeria. Si tratta di una condizione che causa la riduzione dei raccolti di olive nell’area del Mediterraneo. Di conseguenza, da una parte si ha una domanda rimasta identica, dall’altra una disponibilità di gran lunga inferiore rispetto al passato. Ciò determina un rincaro automatico del prodotto, come vuole la legge non scritta del mercato.

Nel breve termine, lo scenario del mercato dell’olio d’oliva è destinata a mutare in maniera considerevole. A farne le spese l‘Unione europea, che da sola soddisfa i due terzi della domanda globale. Secondo le prime stime della Commissione Ue, l’anno in corso si chiuderà con un calo di produzione pari al 40%. Ecco perché altri Paesi alle porte dell’Europa, come Tunisia, Marocco e Turchia, potrebbero approfittarne per conquistare importanti fette di mercato, mantenendo la propria produzione costante. E se la situazione non dovesse migliorare, per l’Unione europea il futuro è cupo.