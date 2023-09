Oktoberfest 2023, dai nazisti agli incassi da record

Il mese di ottobre non è ancora iniziato, ma l’Oktoberfest 2023 già è partito, anzi volge già al termine. La data per l’edizione di quest’anno era fissata dal 16 settembre al 3 ottobre. Siamo alle battute finali di un evento che ha fatto registrare anche quest’anno molte presenze. Purtroppo, però, non sono mancate le polemiche a causa del saluto nazista fatto da alcuni partecipanti. E la pessima notizia è che si tratta proprio di due italiani.

Il reato del saluto nazista

È una delle manifestazioni più famose al mondo, soprattuto quando si parla di eventi legati al consumo di alcolici. In questo caso, naturalmente, parliamo di birra. Giovani da tutto il mondo accorrono a Monaco di Baviera per una vacanza all’insegna del divertimento e della buona birra. Quest’anno però l’evento sarà ricordato anche per il saluto nazista fatto da due italiani di 24 anni. Il gesto ha provocato l’indignazione della comunità presente, ma cosa rischiano ora i due ragazzi? Le leggi in materia sono chiare, l’apologia di fascismo (anzi, in questo caso di nazismo) è un reato che in Germania può essere punto anche con la pena di 3 anni di reclusione. In terra teutonica c’è la tolleranza zero verso questo tipo di reato, poiché il braccio alzato con mano tesa ricorda uno dei momenti più bui della storia tedesca.

Per tale motivo chi si rende colpevole di un gesto simile rischia anche il carcere. L’episodio è accaduto lo scorso 27 settembre, quando i due giovani, riprendendosi con lo smartphone, hanno eseguito il gesto dell’Hitlergruss, noto appunto come saluto nazista. I presenti, scioccati, hanno subito segnalato l’accaduto agli organizzatori dell’Oktoberfest 2023, i quali hanno fermato i due ragazzi e li hanno consegnati alla polizia di Monaco. L’arresto è stato immediato, anche perché i due ragazzi, essendo stranieri in vacanza, non avevano la cittadinanza tedesca, e quindi il rischio di fuga era alto. Il 28 settembre il giudice istruttore ha convalidato l’arresto, e ora i due italiani sono in carcere in attesa di processo.

Oktoberfest 2023, dai nazisti agli incassi record

Il caso dei due italiani arrestati a Monaco di Baviera per il saluto nazista durante l’Oktoberfest 2023 non ha certo impedito all’evento di fare anche quest’anno incassi da record. I numeri di questa edizione non sono ancora noti, ma scommettiamo che saranno ancora una volta numeri da fare invidia ad altri eventi simili. A tal proposito, turismo e birra stanno stringendo negli ultimi tempi un connubio molto forte, e gli eventi legati a questo tipo di bevanda alcolica stanno diventando sempre più numerosi e apprezzati. Ad ogni modo, l’edizione di quest’anno volge ormai alle battute conclusive. Sul sito ufficiale è possibile visualizzare il programma completo, così da scoprire quali saranno gli ultimi colpi che l’evento ha in cantiere per i prossimi giorni.

Ciò detto, gli incassi relativi alle passate edizioni parlano chiaro. Quando si tratta di Oktoberfest, bisogna prendere in considerazione svariati fattori che sono motivo di guadagni per la città di Monaco di Baviera. Secondo i calcoli, mediamente ogni visitatore spende 68 euro al giorno. Di questi soltanto 10 sono spesi per un boccale di birra. Per avere un’idea dell’introito complessivo bisogna infatti calcolare anche il costo degli alberghi, oltre ai costi per mangiare e altre spese che i turisti solitamente si concedono. Complessivamente quindi la città di Monaco incassa all’anno circa 435 milioni di euro. Una somma davvero niente male.

I punti chiave…