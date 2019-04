Oggi inizia il Ponte di Pasqua 2019: ecco il calendario scolastico delle vacanze regione per regione

Oggi 18 aprile 2019 parte il Ponte Pasqua 2019 che terrà gli studenti a casa per tanti giorni. Alcuni torneranno sui banchi di scuola già il 23 aprile mentre altri il 29 aprile (e quindi dopo la festa della Liberazione”. Infine qualche studente potrà godere anche del ponte del 1° maggio tornando a scuola dopo tale data. Detto ciò, ecco il calendario delle vacanze pasquali regione per regione.

Scuole chiuse: boom di giorni di festa quest’anno

Oggi partono le vacanze di Pasqua e le scuole resteranno chiuse, in alcuni casi, per 14 giorni consecutivi e quindi dal 18 aprile al 2 maggio. Inoltre la tornata delle elezioni europee che ci saranno in Italia il 26 maggio permetterà agli studenti di poter godere di altri giorni di ferie prima della fine dell’anno scolastico. La Pasqua alta quest’anno ci sarà il 21 aprile e molte scuole riapriranno dopo la Liberazione anziché il 23. Dato che il giorno seguente alla festa della Liberazione è di venerdì, le scuole che non prevedono le lezioni di sabato apriranno direttamente i battenti il lunedì seguente ovvero il 29 mentre altre usufruiranno del ponte.

Ecco le date, come comunica Orizzontescuola.it, in cui le scuole resteranno chiuse regione per regione per le vacanze di Pasqua 2019. Ricordiamo però che i calendari scolastici delle varie regioni potranno anche subire di variazioni per l’autonomia scolastica:

Valle d’Aosta, scuole chiuse dal 18 aprile 2019 al 24 aprile 2019,

Trento, scuole chiuse dal 19 al 27 aprile 2019,

Bolzano, scuole chiuse dal 18 al 23 aprile 2019,

Veneto, scuole chiuse dal 18 al 24 aprile 2019,

Friuli Venezia Giulia, scuole chiuse dal 18 al 24 aprile 2019,

Piemonte, scuole chiuse dal 18 al 24 aprile 2019,

Lombardia, scuole chiuse dal 18 al 23 aprile 2019,

Liguria, scuole chiuse dal 18 al 22 aprile 2019,

Emilia Romagna, scuole chiuse dal 18 al 23 aprile 2019,

Toscana, scuole chiuse dal 18 al 23 aprile 2019,

Umbria, scuole chiuse dal 18 al 24 aprile 2019,

Lazio, scuole chiuse dal 18 al 23 aprile 2019,

Abruzzo, scuole chiuse dal 18 al 24 aprile 2019,

Marche, scuole chiuse dal 18 al 23 aprile 2019,

Campania, scuole chiuse dal 18 al 27 aprile 2019,

Molise, scuole chiuse dal 18 al 24 aprile 2019,

Basilicata, scuole chiuse dal 18 al 24 aprile 2019,

Calabria, scuole chiuse dal 18 al 24 aprile 2019,

Puglia, scuole chiuse dal 18 al 24 aprile 2019,

Sicilia, scuole chiuse dal 18 al 24 aprile 2019 e

Sardegna, scuole chiuse dal 18 al 23 aprile 2019.

A tali giorni si dovranno aggiungere quelli degli eventuali ponti per il 25 aprile ed il 1° maggio 2019. Come comunica il quotidiano LaRepubblica.it, per questo,torneranno a scuola il 29 aprile gli studenti ed il personale scolastico di Trento e della Campania. Torneranno invece a scuola il 26 aprile gli studenti della Valle d’Aosta, del Veneto, del Friuli, del Piemonte, dell’Umbria, dell’Abruzzo, della Basilicata, del Molise, della Calabria e della Sicilia. Meno fortunati saranno gli studenti della Sardegna, della Liguria, delle Marche, del Lazio e della Lombardia dove (in teoria) i cancelli delle scuole riapriranno il 23 aprile.

