Offerte lavoro Amazon, posizioni aperte per magazzinieri a novembre e dicembre 2021

Attualmente Amazon assume magazzinieri in Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Lazio, Campania, Puglia e Sardegna. Chi è interessato può rispondere alle domande di selezione delle agenzie per il lavoro che si occupano dell’inserimento dei magazzinieri all’interno del mondo Amazon, presso i depositi di smistamento e i centri di distribuzione presenti su tutto il territorio italiano. Di seguito trovate tutte le sedi di lavoro per cui è possibile candidarsi come magazziniere Amazon. Ecco le offerte lavoro.

Offerte lavoro Amazon: sedi di lavoro per magazzinieri

Le sedi attualmente interessate dalle posizioni aperte Amazon per magazzinieri coinvolgono le regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Lazio, Campania, Puglia e Sardegna. Ecco l’elenco completo:

Castelguglielmo/San Bellino (provincia di Rovigo)

Cividate al Piano e Casirate d’Adda (provincia di Bergamo)

Novara

Passo Corese (provincia di Rieti)

Vercelli

Castel San Giovanni (provincia di Piacenza)

Torrazza Piemonte e Brandizzo (provincia di Torino)

Colleferro e Pomezia (provincia di Roma)

San Giovanni Teatino (provincia di Chieti)

Bologna

Parma

Sant’Arcangelo di Romagna (provincia di Rimini)

Spilamberto (provincia di Modena)

Roma

Genova

Burago di Molgora (provincia di Monza e Brianza)

Milano e provincia (Pioltello, Rovido Industriale-Buccinasco, Mezzate)

Camerano (provincia di Ancona)

Rivalta di Torino

Calenzano (provincia di Firenze)

Montacchiello (provincia di Pisa)

Trento

Riese Pio X (provincia di Treviso)

Venezia

Castegnato (provincia di Brescia)

Bitonto (provincia di Bari)

Cagliari

Magione (provincia di Perugia)

Cisterna di Latina (provincia di Latina)

Crespellano e Calderara di Reno (provincia di Bologna)

Arzano (provincia di Napoli)

Fiume Veneto (provincia di Pordenone)

Tavagnacco (provincia di Udine)

Vigonza (provincia di Padova)

Verona

Vicenza.

I requisiti per diventare magazzinieri di Amazon

Amazon informa che i candidati ideali per ricoprire il lavoro di magazzinieri devono essere in possesso dei seguenti requisiti: essere maggiorenni, dare la disponibilità a lavorare su turni, lavorare nei fine settimana, svolgere straordinari quando richiesto, essere attenti, precisi e puntuali.

Inoltre è importante che rispettino le elementari norme per la sicurezza sul lavoro. Non è richiesta esperienza pregressa.

