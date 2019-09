Occhio secco: uso cosmetici, interventi palpebra e iniezione tossine anti-aging fattori a rischio

Quella dell’occhio secco è una patologia che colpisce moltissime persone in tutto il mondo ed in particolar modo quelle di sesso femminile. Dall’Oms tale patologia è definita tra quelle più ignorate e sottovalutate della società nella quale viviamo. Fattori a rischio per lo sviluppo di tale malattia sarebbero gli interventi chirurgici alle palpebre, i cosmetici nonché le iniezioni di tossine anti-aging ovvero anti-invecchiamento.

La ricerca sui fattori scatenanti per le malattie dell’occhio secco

Secondo una ricerca della società scientifica “Tear Film & Ocular Surface Society (Tfos)2” con sede a Boston fattori a rischio per lo sviluppo della malattia dell’occhio secco sarebbero da considerarsi gli interventi chirurgici alle palpebre, i cosmetici nonché le iniezioni di tossine anti-aging. Ciò è stato comunicato durante l’incontro di esperti internazionali organizzato dalla stessa e tenutosi presso l’Auditorium dell’Ara Paci di Roma. In tale incontro denominato “European TFOS Ambassador Meeting” si è parlato delle gravi e croniche malattie della superficie oculare ma anche di stili di vita che è possibile adottare per far si che tali patologie si sviluppino di meno.

In merito a ciò, lo studio Tfos Dews, ad esempio, comunica che il make-up può divenire un nemico del film lacrimale. Questo perché le particelle dei cosmetici possono finire nella superficie dell’occhio alterando così il film idrolipidico che la ricopre. Si è visto inoltre che il mascara, ad esempio, dopo tre mesi di utilizzo produce microbi in oltre il 30% degli spazzolini usati anche soltanto da una persona. Acari, batteri, cellule morte e sebo, invece, si accumulano sull’applicatore.

I fattori che contribuiscono alla patologia dell’occhio secco

Una ricerca svolta dall’Università di Waterloo ha dimostrato che in media il 15-30% dell’eyeliner che viene applicato sulla rima palpebrale entro 5 minuti finisce poi sulla superficie dell’occhio. Anche i retinoidi che si trovano di solito nelle creme per il contorno occhi o in quelle anti-età possono peggiorare la secchezza dell’occhio. Ciò si manifesta perché molti ingredienti interferiscono con l’equilibrio della superficie oculare secondo quanto affermato da Jennifer Craig dell’Università di Auckland in Nuova Zelanda.

Che la patologia dell’occhio secco si sviluppi sopratutto tra le donne e che i cosmetici per gli occhi siano sempre più diffusi , poi, genera una ricerca più attenta per valutare l’efficacia clinica dei cosmetici che le donne usano quotidianamente per truccarsi. Lo scopo è quello di diminuire sopratutto quegli ingredienti che possono interferire con la salute dell’occhio, spiega la Executive director di Tfos il cui nome è Amy Gallant Sullivan.

